Tahoneros: tantas alzas de precios son insostenibles

IZAMAL.— Tahoneros de este municipio dicen que su situación económica es cada vez peor y se alistan para subir el precio del pan francés y dulce, debido a la ola de alzas de precios de la harina, gas y otros insumos.

En plática, panaderos consultados afirman que vislumbran un grave panorama para sus negocios.

“Se está pasando apuros porque el alza de precios está afectando a todos los panaderos del municipio”, expresa un entrevistado.

“El alza de precios no se puede ocultar, y hay dos opciones: o le subimos al producto básico, pan dulce y francés, o le reducimos el peso al producto y lo dejamos en el mismo precio”, dice uno de los panaderos.

“Ya es insostenible no subir el precio ante lo grave de las alzas en los productos.

“La promesa de que no va a subir el precio de los combustibles quedó en promesa: el gas subió 30 o 40% y está en puerta el alza de la luz eléctrica; a esto se suma el alza a la manteca vegetal, harina, entre otros productos, nos dan el tiro de gracia porque, por más que nos apretemos el cinturón para no afectar a la población, no nos quedará de otra que subir el precio del producto porque es insostenible aguantar tanta alza de precios.

“Yo tengo dos panaderos y un ayudante; no los puedo dejar sin trabajo, también tienen familia.

“No se puede mantener un precio bajo si hay más gastos. El francés y pan dulce lo estamos dando a $3.50; mínimo hay que cerrarlo a $4 para poder recuperar costos, mas no ganancias, que quede claro, esto debe entender la ciudadanía: que no es capricho subir los precios, es ajustar los costos y gastos.

“En mi caso, seriamente pienso subirle hasta 50 centavos para ver cómo me va; no para ganar mucho, para recuperar el pago de mano de obra del panadero, sacar costos y al menos ganar centavos”, abunda.

“Está crítica la situación, el Covid-19 y las alzas de precios (de los insumos) van a matar a las panaderías, es una situación de gravedad lo que estamos pasando los panaderos y las panaderías de todo el municipio”, sostiene.

En la ciudad, el pan dulce y francés varían de precio: $3, $3.50 y $4; en Kimbilá, Xanabá y Citilcum están de 3 a 3.50 pesos, y en Sitilpech, de 2 a 2.50 pesos.

El saco grande de harina en algunos lugares pasó de 450 y 480 a 475 o 490 pesos; la manteca vegetal aumentó de 650 y 670 a 720 y 750 pesos.

Los panaderos indican que el azúcar bajó de unos $1,180 a $980, pero subirá de precio en cuestión de días.

Además de esos productos, invierten en canela, vainilla, mantequilla, anís en polvo, huevo, leche, manteca de cerdo, aceite y leña para hornos.— José Candelario Pech Ku