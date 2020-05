También Muna alarga ocho días la ley seca: edil no quiere “Covid de botana”

En una transmisión que hizo anoche vía Facebook, el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, informó que el Cabildo aprobó extender la ley seca una semana más.

Como parte de un mensaje que dio sobre las acciones que el gobierno municipal realiza para “prevenir y mitigar los contagios del virus del Covid-19”, Carrillo Sosa dijo que “el día de ayer celebramos una sesión extraordinaria de cabildo en la que se aprobó una extensión a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en todo el municipio de Muna y en comisarías”.

Cantineros presentes

“Incluimos en la reunión a todos los representantes, dueños o personas asignadas a las agencias de cerveza y llegamos a un acuerdo de que esta restricción (de venta de cerveza) se prolonga hasta el día 8.

Todos estuvimos en mutuo acuerdo, es por el bien de cuidar a la familia Rubén Carrillo Sosa, alcalde de Muna

“El cabildo aprobó por unanimidad la extensión de la ley seca como dije, la cual comenzará a surtir sus efectos desde el primer minuto del día lunes 1 de junio de este año y concluirá el último minuto del día 8 de junio del presente año.

Prioridad

“Consideramos como cabildo que nos encontramos actualmente en un momento en el que tenemos que darle prioridad a lo que de verdad importa, que es la salud y la economía de los ciudadanos de Muna.

“Dicha medida ayudará también a evitar reuniones y aglomeraciones innecesarias en el municipio.

“Yo creo que no hay nada que festejar, todavía no tenemos nada que festejar. Señores, tengan conciencia, no es motivo de libertad para salir, no hay ningún permiso todavía, por favor les pedimos la comprensión a todos ustedes.

“Lamentablemente sabemos que habrá algunas complicaciones, pero es momento de cuidarnos y cuidar a los nuestros. Ya habrá momento de celebrar cuando esto pase.

“Como su alcalde y como padre de familia invito a la población a llevar al cabo estas medidas. Nuestras familias y nuestras vecinos lo agradecerán.

Estamos a tiempo de que esta terrible enfermedad no haga de las suyas en Muna Rubén Carrillo Sosa

“Aprovecho para comunicarles a los compañeros que les gusta la cerveza, yo tomo cerveza, pero señor, piensa bien, creo que el municipio vecino ya también alargó por 15 días (la ley seca) y varios municipios de Yucatán lo están haciendo.

"Aguante"

“Solo te pido que no acudas a otra población a buscar cerveza, ya aguantaste tres meses, ocho días (más) no vayas a buscar (cerveza) y me traigas de botana el Covid(-19). Porque lo que queremos es abrir si esa semana nos va bien.

“Sigámonos cuidando y estoy seguro que saldremos adelante, y señores, un abrazo, de lejos, mantengamos distancias, cubrebocas, lavado de mano, todas las precauciones que ustedes puedan, sí tenemos al virus en Muna. Está acá”.

