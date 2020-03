Taxistas bloquean a un particular al creer que un “Uber” en Valladolid

Hacen de las suyas

VALLADOLID.— Los taxistas del sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”, no han salido de un conflicto laboral y se meten en otro, pues el martes, minutos antes de las doce de la noche, persiguieron y bloquearon a un guiador en el fraccionamiento “Santa Cruz”, pensando que se trataba de un Uber, cuando en realidad se trató de un particular que llevaba a su familia, lo cual indignó a los que iban a bordo del auto.

Luego de un prolongado conflicto de los taxistas de cuatro agrupaciones, la “Aguilar Osorio”, las cooperativas de “Los Frailes”, “Los Gavilanes” y “La Unión de Taxistas de Valladolid”, que derivó en el cierre de las calles del primer cuadro de la ciudad, el pasado fin de semana, al estar inconformes con la operación de un taxista independiente”, se llegó a un acuerdo el martes por la tarde en la ciudad de Mérida, en donde se acordó una tregua de 15 días para que la Dirección de Transporte del Estado revise la documentación de los independientes para resolver el problema.

El martes por la noche, un grupo de taxistas persiguió un auto particular hasta el fraccionamiento “Santa Cruz”, pensando que se trataba de un Uber, al cual bloquearon en una de las calles, y no lo dejaban continuar su camino.

Los miembros de una familia que iban a bordo se indignaron ante la incalificable acción, por lo que de inmediato subieron a las redes el hecho, poniendo en evidencia a los taxistas del sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”, conocidos también como los “duvalines”, quienes por varios minutos insistieron que se trataba de un servicio de la plataforma de Uber.

“Sociedad secuestrada”

La familia expuso que la sociedad vallisoletana está secuestrada por los taxistas, pues no es posible que sigan actuando al amparo de la ley, sin que nadie les haga algo, pues ponen en riesgo a la gente de esta ciudad.

Los taxistas, luego de corroborar que se trató de una familia, lo desbloquearon, pero la indignación del hecho se dio a conocer en las redes sociales.

Sobre el asunto, el dirigente del sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”, Narces Mendoza Arjona, reconoció que se trató de un error de unos cuatro taxistas de su agrupación, quienes, argumentó, fueron puestos a disposición del sindicato para que se les aplique un castigo que puede ser suspenderlos del trabajo, por algunos días, lo cual aún no se determina.

Mendoza reconoció que en esta ciudad no existe la prestación de servicio de la plataforma de Uber, de modo que los taxistas no debieron actuar como lo hicieron, así que ese tipo acciones no se permitirán en su agrupación por lo que se procederá a su castigo correspondiente.

Sobre el problema que tienen con los taxis independientes, el dirigente sindical comentó que luego de dos días de diálogo en la ciudad de Mérida, la Dirección de Transporte les pidió 15 días para revisar la documentación de los conductores que no pertenecen a ninguna agrupación, de modo que terminado los días solicitados les dará una respuesta sobre la solución al conflicto.

Comentó que en caso de que los independientes estén en orden sus documentos, entonces no les quedará otro remedio que aceptarlo y permitir que trabajen como lo hacen los que forman parte de las agrupaciones que están contra ese servicio.

Sin embargo el taxista independiente Víctor Ku Encalada ha insistido en el sentido que no le han notificado nada de manera oficial, de modo que en cualquier momento sale a trabajar porque tiene derecho de hacerlo y porque cuenta con todos los permisos correspondientes que marca la ley.— Juan Antonio Osorio

Síguenos en Google Noticias