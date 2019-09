Taxistas de Valladolid otra vez bloquean a un grupo

Con improperios corren a patrulla policiaca local

VALLADOLID.— Taxistas de la sección de Chemax, que pertenecen al sindicato Adalberto Aguilar Osorio, bloquearon el acceso a su nuevo sitio de sus homólogos que pertenecen a las cooperativas Miguel Hidalgo y Costilla y Francisco I. Madero, luego que los últimos fueron señalados de cargar pasaje en el lugar y de permitir el acceso a un taxista de Tulum.

El primer conato de bronca se originó el martes, cuando se les advirtió a los de Chemax que no podían cargar pasaje en el lugar, pero éstos argumentaron que solo estaban limpiando su nuevo sitio, ubicado sobre la calle 41 entre 38 y 40, a unos metros del Palacio Municipal.

Los taxis de Chemax de las dos cooperativas tienen su sitio en la misma calle pero con cruzamientos con las calles 34 y 36 en el barrio de Santa Ana, pero decidieron rentar otro predio para acercarse más al centro de la ciudad.

Los de la Adalberto Aguilar Osorio consideraron que les ganarían el pasaje que llega del centro de la ciudad para llevarlos a Chemax, motivo por el cual manifestaron su inconformidad, sin embargo se les advirtió que el nuevo sitio se los tenía que autorizar el departamento de Transporte Municipal, lo cual no se ha hecho.

El conflicto estalló alrededor de las cuatro de la tarde, cuando según los taxistas de la Aguilar Osorio observaron que estaban cargando pasaje, además que un taxi de Tulum había entrado para hacer sitio, lo cual negaron los señalados.

Los taxistas de la Adalberto Aguilar bloquearon la salida del taxi de Tulum y de todos los otros que estaban dentro del predio que rentaron como su nuevo sitio, lo que alborotó a la mayoría de la primera agrupación que se arremolinaron en la puerta del lugar en medio de una discusión, en la que no sobraron los insultos.

Al lugar arribó Narces Mendoza Arjona, líder de la Adalberto Aguilar Osorio, en apoyo de sus compañeros y advirtieron que no se quitarían del lugar hasta que se no multe a los taxistas, incluyendo al de Tulum, Quintana Roo, incluso pedían que lo lleven al corralón.

En cierto momento una patrulla de la Policía Municipal intentó estacionarse en la puerta donde se impedía el acceso y salida de los taxis de Chemax, pero los locales, con una andanada de improperios dedicados a los uniformados se lo impidieron, porque según los taxistas estaban provocando el ambiente en medio de un conflicto de taxistas.

Jorge Flores Escalante, director de la Policía Municipal, arribó el lugar y dialogó con el dirigente de los chemaítas, Narciso Hoil Oxté, a quien le pidió que saquen los taxis de su agrupación, en tanto del departamento de Transporte les autoriza o no el uso de su nuevo sitio.

Narciso Hoil Oxté, luego de argumentar que no cargaron pasaje y que no autorizaron la entrada del taxista de Tulum, dijo que no lo podían sacar porque le estaban violentando sus derechos constituciones sin justificación alguna.

Luego de más de hora y media de discusiones, decidieron sacar los taxis de Chemax, para no continuar con el problema y así esperar que se les otorgue o no la anuencia de usar otro sitio.

Se rumoró que los taxistas de Tulum habrían bloqueado a los de Valladolid en ese destino turístico, con lo que se complicaría el situación, pero el taxista de ese lugar lo negó, y dijo que estaban en espera de que si no lo dejaban salir, entonces sí los bloquearían en el vecino estado.— Juan Antonio Osorio