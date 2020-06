Taxistas obtienen solo “para el gas” en Valladolid

Usuarios también resultan afectados al pagar de más

VALLADOLID.— Aunque de manera oficial no han sido liberados los taxistas foráneos para prestar el servicio, algunos de ellos empezaron a trabajar, pero con determinadas limitaciones, de tal manera que solo pueden llevar a dos pasajeros pero hasta los límites con Quintana Roo, donde no los dejan pasar, así que los usuarios pagan más debido a que son dos pagos que hacen, al salir de esta ciudad y al abordar otro auto para que los llegue a su destino.

Normalmente el precio de los pasajes a Playa del Carmen y Cancún es de $200, y a Tulum, $150, pero ahora pagan $100 en esta ciudad, en el caso de los que van a Cancún y Playa del Carmen. A la entrada a Quintana les cobran $120 es decir que terminan pagando $220, y para llegar al tercer destino les cobran otros $100, es decir el total es de $200.

Los que tiene la ruta a Cancún dejan a su pasaje en Nuevo Xcán, donde permanece un retén que no los deja pasar. En el caso de los que van a Playa del Carmen y Tulum, al usuario lo dejan en la glorieta de Cobá, donde abordan otro taxi del vecino estado que al final los lleva a su destino.

Sin embargo solo les permiten llevar a dos pasajeros en el asiente trasero con sus respectivo cubrebocas y manteniendo la distancia entre uno y otro, por lo tanto también están siendo afectados los taxistas, ya con dos clientes no obtienen lo suficiente como utilidad, pues apenas cubren sus gastos de gasolina.

En el caso de los taxistas locales, luego de la cuarentena de casi tres meses están en situación difícil ya que la mayoría no está trabajando, y los que salen a laborar, se concentran en los paraderos del mercado, y las tiendas de autoservicio, en donde al día máximo dan dos servicios, debido a que son varios en fila y hay que esperar turno. Al final del día, según dicen algunos, no obtienen ni $100, por lo que siguen padeciendo las consecuencias de la contingencia.

Al abrirse parcialmente la economía esperan que esta semana les vaya un poco mejor con el aumento en la movilidad de la gente.

Los que hasta ahora no están trabajando son los taxis colectivos y camiones urbanos, según dicen porque casi no hay gente para transportar, incluso no les han dicho a cuanta gente podrían llevar en los vehículos, pero esperan que la próxima semana mejore la situación y salgan a trabajar.

Mientras tanto los retenes en los accesos a la ciudad se mantienen en los mismos lugares controlando el ingreso de la gente que llega, a quienes les siguen exigiendo su identificación para que puedan entrar, de lo contrario se les pide dar la vuelta y regresarse por donde llegaron.— Juan Antonio Osorio

