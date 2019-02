Taxistas piratas prestan el servicio fuera de lo legal

No tienen concesiones

TIZIMÍN.— “No se trata de una cacería, son vehículos que hemos detectado que están prestando servicio de transporte público sin contar con una concesión”, dijo Adrián Pérez Can, director de Transporte Municipal.

Como publicamos, habitantes de la comisaría de Chan Cenote protestaron contra las autoridades por el decomiso de sus vehículos por el servicio de flete que le prestan a los pobladores de la comunidad.

Los quejosos acusaron a Clara Kumul Cupul, quien tiene dos concesiones de transporte, de filtrar una lista de placas de los vehículos a las autoridades municipales y desde hace una semana la Policía Municipal “los ha estado persiguiendo” al ingresar a la ciudad.

Al respecto, se entrevistó ayer a Pérez Can, quien dijo que los inspectores han detectado que los automovilistas de las comunidades están llevando pasaje y les cobran por el servicio.

“Esa acción que practican va contra la ley, no tienen una concesión, saben que no deben prestar el servicio ni mucho menos cobrar porque no cuentan con el seguro de viajero y ponen en riesgo al usuario”, agregó.

El director de Transporte señaló que son exigencias que le solicitan a los taxistas, desde los permisos para laborar y los seguros.

Explicó que en los últimos días los taxistas piratas alegan que vienen con su familia, pero es un pretexto que siempre ponen y al final el mismo usuario los delata.

Incluso dijo que antes de detener la unidad se realiza un cuestionamiento previo, verificando la credencial de elector y desde ese momento se percatan si al que lleva es familiar o no.

“Además hemos detectado cuáles son los que prestan el servicio porque todos los días vienen”, añadió.

No es legal

“Entendemos que no tengan los servicios suficientes, pero si nos vamos a lo legal no tienen concesiones; sabemos que lo hacen por necesidad pero no está dentro del marco legal ese tipo de servicio. Además se amparan con que van al Hospital San Carlos, no creo que todos los días haya urgencias”.

El director de Transporte dijo que a la comunidad llega el camión de pasaje que tiene varios horarios.

“Hay concesionarios trabajando en la ruta, de manera que sí hay el servicio, pero la gente no espera y utilizan a los que tienen vehículo por costumbre”, puntualizó.— WENDY ARACELLY UCÁN CHAN