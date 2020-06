Taxistas se oponen a la reapertura de las playas yucatecas

Opinan que solo dueños de casas disfruten del mar

PROGRESO.— “Las playas y el malecón no se deben abrir en este mes ni en las vacaciones de verano, deben quedar cerradas en julio y agosto; solo se debe autorizar su apertura para visitas masivas cuando se haya encontrado la cura del Covid-19 y no haya riesgos de contraer esa mortal enfermedad que ataca a todos”, dijo Javier Carvajal García, secretario general del Frente Único de Taxistas, Choferes, Camioneros y Similares del Municipio de Progreso.

Anteayer en Palacio Municipal, representantes de sectores empresariales y turísticos le propusieron al alcalde Julián Zacarías Curi reabrir las playas y el malecón, pero el edil les respondió que seguirán cerrados este mes y su reapertura en el verano dependerá del color del semáforo de Covid-19 para Yucatán.

Entrevistado al respecto, el líder de los taxistas locales afiliados a la CTM dijo que se enteró de esa reunión y que también invitaron a un representante de AutoProgreso, pero a él no lo tomaron en cuenta, a pesar que hay taxis de la ruta Mérida-Progreso.

Afirmó que para los taxistas y los habitantes del municipio, lo primero es la salud, evitar concentración de gente y conservar la sana distancia para que no suban los contagios del Covid-19.

Consideró que la reapertura del malecón y la playas perjudicará la recuperación económica y, lo más importante, la salud de la gente.

“Las vacaciones de verano no se suspenderán; vendrán al puerto las familias que tienen casas en la playa, no está prohibido que vengan, pero se quedarán en sus casas y podrán estar en las playas, pero sin que haya aglomeraciones.

“El verano será distinto al del año pasado. No solo no se deben abrir las playas y el malecón, tampoco debe haber ferias en el parque de La Paz (malecón) ni en los puertos”, indicó.

“Los antros de Chicxulub no deben de abrir y no debe de haber bailes, todo a fin que no haya aglomeraciones”, expresó el directivo.

Opinó que no debe haber mucha gente en las terminales de transporte de pasajeros y menos en las playas, porque se arriesgará la salud de muchas personas.

Consideró que en los taxis de la ruta Mérida-Progreso durante el verano se mantendrá la limitación del número de pasajeros para prevenir el Covid-19.

Cupo limitado

“No se va a autorizar llevar más pasaje, se daría más viajes y no habría ganancias como ocurre desde hace tres meses”, afirmó.

Carvajal García aseguró que los taxistas no apoyan la reapertura de las playas y del malecón para las vacaciones de verano. “No vale la pena poner en riesgo la salud de los habitantes y visitantes, lo mejor es esperar a que no haya peligro, lo más importante es la salud”.

Dijo que las marinas turísticas pueden operar porque los dueños de los yates tienen vehículos para ir a Yucalpetén a fin de abordar sus embarcaciones, pasear y retornar a sus casas de Mérida o de playa donde pasen las vacaciones.

Carvajal García dijo que el 28 de mayo, los sindicatos de taxistas de Progreso, Valladolid, Tizimín y Motul, que no están afiliados al FUTV, son independientes, solicitaron por escrito al gobernador Mauricio Vila Dosal un apoyo de $9,000 por cada camioneta para afrontar la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, pero aún no les responden.— Gabino Tzec Valle

Grave dificultad

Javier Carvajal García, líder de los taxistas de Progreso, afirmó que por la pandemia atraviesan por grave crisis económica.

Solo 12 taxis colectivos

Precisó que trabajan solo 12 de las 52 camionetas de la ruta Mérida-Progreso.

Sin dinero para trabajar

Dijo que “hay desesperación entre los taxistas, pues no hay dinero para pagar los seguros de las camionetas, que son de $22,000 anuales, ni para comprar llantas, refacciones y lubricantes, así que la mayoría optó por dejar de trabajar”.

$266 por viaje redondo

Indicó que una camioneta está autorizada para llevar solo a siete pasajeros y el viaje de ida y vuelta deja $266, de los cuales $200 son para gasolina y 66 para el sueldo del chofer, no hay ganancias ni para seguro vehicular ni para refacciones, “estamos sobreviviendo”.

Desventaja

“Si trabajamos en el verano vamos a dar más vueltas con el mismo número de pasajeros, no habrá ganancias, pero sí tendrán daños los vehículos”, destacó.