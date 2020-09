Teatro de Valladolid aún no se inaugura

Obras detenidas desde que empezó la contingencia

VALLADOLID.— La conclusión del Teatro de la Ciudad, es un asunto del que no hay informes oficiales si se terminó o no, y en el lugar ya no se ven trabajadores y permanece cerrado, de tal modo que desde el exterior parece que todo está terminado, pero se desconoce las condiciones y el aspecto del interior.

El gobierno del Estado el año pasado aportó los recursos que supuestamente hacían falta para concluir el Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle 42 con 43 en el centro de la ciudad, el cual tendría una capacidad para 800 espectadores.

Incluso en una visita que realizó hace varios meses el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó los avances de la obra.

De acuerdo con lo proyectado, el Teatro de la ciudad debió concluir en febrero pasado, tiempo que según determinaron las autoridades estaría listo para ser inaugurado, por lo que se intensificaron los trabajos en el lugar.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia en marzo pasado, se desconoce las condiciones en que quedaron esas instalaciones, ya que los trabajos se suspendieron y hasta el momento no se tiene conocimiento de las condiciones en que quedó el edificio en el interior. Al menos desde el exterior parece que ya está concluido.

El teatro de la ciudad es un proyecto largamente deseado por los vallisoletanos desde su proyección y el inicio de su construcción, pues le daría un plus cultural a la ciudad, ya que se había planeado traer eventos importantes para que el turismo pueda disfrutar de un producto adicional a los que ya cuenta la ciudad y lograr que cada vez sean más visitantes que quieran pernoctar, y con ellos aumentar la estancia de los turistas en los hoteles.

Mientras tanto, debido a la pandemia, el edificio está abandonado, pues no se nota movimiento alguno en el lugar, desde hace varios meses, por lo que se presume que ya podría estar terminado, pero por la contingencia no se ha definido cuándo se pondrá en funcionamiento.— J.A.O.O.