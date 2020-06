Tecnología rebasó a casetas

Consideran ya como innecesarios locales policiacos

VALLADOLID.— Las casetas de vigilancia policiaca que siguen operando en varios municipios, entre ellos esta ciudad, ya resultan innecesarias debido a que la tecnología hace mucho más rápido el trabajo que el agente asignado a esos lugares, además de que éstos están expuestos a los riesgos de cualquier tipo de ataques en horas de la madrugada, según expresó un alto jefe de la Policía Estatal.

Como hemos publicado hace tres días fue asesinado un policía municipal en el puerto de Progreso que estaba asignado a una caseta, a manos de varios sujetos que irrumpieron en la caseta y lo hirieron con arma blanca, cuyas lesiones fueron mortales.

Ante este panorama de riesgo de los agentes policíacos que están asignados a las casetas, en varios puntos de la ciudad, se realizó una investigación respecto a su funcionabilidad, sobre todo de los resultados que se han tenido, para beneficio de la misma sociedad.

La construcción de las casetas ocurrió por la solicitud de la misma sociedad, que exigía cada vez mayor seguridad ante los constantes robos en las casas.

Fue así como los ayuntamientos en turno desde hace poco más de 20 años comenzaron con la construcción de las casetas.

Las familias acudían hasta los agentes asignados a esos lugares para pedir auxilio para cualquier tipo de incidentes, de tal modo que los agentes que tienen hasta la fecha su sistema de comunicación directa con la base, llaman y piden auxilio, con base en las denuncias.

Luego, conforme pasaron los años, se construyeron más casetas y ahora ya suman 18, mismas que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, y son conocidos en el argot policial como “los fuertes” y cuentan con un número clave.

Los “fuertes” se ubican en los accesos, parques, fraccionamientos y colonias. En algunos de ellos ya no envían al personal uniformado, porque se carece de elementos suficientes en la corporación.

Altos jefes de la Policía estatal comentaron que la tecnología le fue ganando a las casetas, ya que los teléfonos celulares son una buena herramienta cuando la gente los sabe utilizar, y mucho más cuando se puso en operación el 911, de tal modo que la gente que necesita auxilio ya no tiene que ir a las casetas a solicitarlo, pues lo hace de manera directa.

Se comentó que al llamar al 911, la respuesta es mucho más rápida que si se acude a la casta a pedir auxilio, ya que se triangulará la llamada, pues los agentes asignados a esos sitios tiene que llamar por su medio de comunicación y la respuesta tardará más tiempo.

Según los jefes policiacos, en la pasada administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, se le comentó que ya no era necesaria la operación de las casetas, al menos que la misma sociedad lo pidiera, pero debido a que cada municipio tiene su autonomía se continuó con el proyecto como hasta ahora.

Además, los uniformados asignados a esos lugares no cuentan con armas de fuego, pues para ello tienen que pasar por una serie de protocolos de capacitación y lamentablemente no todos pueden, además de que la corporación determina a quién le da un arma y a quién no, y en caso de los “caseteros” ninguno de ellos lo carga, por lo tanto están en alto riesgo de manera constante.

Algunos agentes “caseteros” consultados, explicaron que en realidad reciben alrededor de dos llamadas de auxilio a la semana, casi todos por riñas familiares. Por ello consideran que ya no es necesaria la función en las casetas, al menos que se requiera de alguna operación especial.

Coincidieron en el sentido de que corren riesgos, pues casi siempre dejan abierta la puerta de la caseta, de tal modo que solo cuando deciden dormir un poco la cierran, aunque no es siempre, debido a que tienen que estar alertas por cualquier situación que se presente, además en caso de que llegue alguien armado no tienen espacio para resguardarse, más que el baño.

Por fortuna, según señalan en la mayoría de las casetas, los policías tienen alguna relación con los vecinos y se cuidan entre ellos, sobre todo donde aún están funcionando los grupos de la Policía vecinal, pero insistieron en el sentido que debe analizarse la operación de las casetas, o en su defecto eliminar algunas y continuar con otras necesarias como en los accesos a la ciudad.— Juan Antonio Osorio Osorno