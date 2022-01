Tejen arte en henequén

Dos artesanas de Hocabá heredan su saber ancestral

HOCABÁ.— Todos los días, Paula Petronila Maas Cab, de 67 años de edad, hace una pausa en sus labores del hogar para reunirse con sus recuerdos frente al telar de cintura y elaborar piezas con fibra de henequén.

Esta actividad, que comparte con otras artesanas de este municipio, le ha permitido exponer sus obras en el Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY).

La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, platicó con Paula Maas, cuyos trabajos forman parte de la muestra “U sakaltbil máaxoni’ (Tejiendo quienes somos)”, inaugurada en octubre de 2021 en el MAPY, con el objetivo de difundir y enaltecer dicha técnica ancestral.

“Es muy difícil aprenderlo y tiene que gustarte para que lo sigas haciendo; por eso, no muchas personas lo hacen. El resultado es bonito, se siente uno bien cuando ve las piezas terminadas”, expresó la artesana Paula Maas, habitante de este municipio del centro de la entidad.

En gira en esta comunidad, la titular de Sedeculta conversó con artesanas y artesanos acerca del proceso para lograr piezas originales, lo que motiva a las nuevas generaciones a preservar este legado.

“El sol y el calor revientan las fibras, sobre todo cuando son piezas muy delgadas que se tejen con dos hebras. El henequén se tiene que raspar; después, se limpia; luego, se peina y, por último, se anuda, ya sea para entintarlo o usarlo de manera cruda, de acuerdo con el diseño”, explicó Paula Maas.

En cuanto al teñido de los hilos, se elabora con elementos naturales, provenientes de las cortezas de árboles, como tzalam, chukum, sabacté o cholul, que se hierven; según el color que se requiera es la duración de este proceso y, también, se debe tener en cuenta la combinación de maderas.

Paula y su hermana María Reyes Maas Cab impartieron un taller en esta localidad para compartir los saberes que aprendieron de su madre y su abuela sobre la técnica del telar de cintura de fibra de henequén y de entintado.

Así, varias mujeres, entre ellas su nuera María Delfina Ek Chan, han adquirido los conocimientos que ahora se extienden a más integrantes de la familia de Paula Maas y pobladoras de Hocabá.

Apoyo extranjero

Esta capacitación fue parte del proyecto colaborativo “Iniciativa de artesanía juvenil maya”, que contó con apoyo de la Oficina de Investigación de la Universidad de Cincinnati.

A la actividad asistió Wendy Guadalupe Dzul Can, de 18 años de edad, quien le pidió a su abuela María Reyes que le muestre cómo elaborar prendas con este método.

Para esta joven, aprender esta técnica es más que un pasatiempo; es la conexión que quiere mantener con las mujeres de su familia, para el resto de su vida.

“Cuando ella ya no esté, yo seguiré con esta tradición y eso me parece bonito. Le voy dando mi estilo; por ejemplo, me gustan los colores más llamativos, así que empleo tintes artificiales“, expresó Wendy Dzul, según un comunicado de la Sedeculta.

Horario de visitas

La exposición “U sakaltbil máaxoni’ (Tejiendo quienes somos)”, del Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY), visibiliza los rostros y el trabajo de 14 artesanas de Hocabá y se puede visitar, siguiendo las medidas de prevención de contagios del Covid-19, de martes a sábados, de 10 a 17 horas y los domingos, de 10 a 15 horas. La entrada es libre.

Ubicación

El MAPY se ubica en el predio 487 de la la calle 50-A del centro de Mérida, cerca del parque de La Mejorada.