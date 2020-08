Tekax, con casi 300 infectados

Llaman a “tomar las cosas serias y a no relajarse”

TEKAX.— Los contagios de Covid-19 en esta ciudad están a punto de llegar a 300, ya que en los últimos tres días se confirmaron 21 casos, con los que suman 298 enfermos.

Las autoridades insisten a la ciudadanía a “tomar las cosas más serias y no relajarse pues aún estamos en foco rojo en el municipio”.

En días pasados, la responsable de la línea de la salud, Arelis Caamal Cauich, afirmó que la gente no está tomando las cosas en serio y exhortó a cuidarse y aplicar las medidas preventivas.

“Estamos casi llegando a los 300 contagios, creo que está en nosotros que esto no siga subiendo, de nada sirve que unos se cuiden y otros no, esto tiene que ser parejo”, expresó la doctora.

“Tekaxeños, vamos a seguir cuidando la salud de nuestras familias y amigos, evitemos organizar reuniones familiares o sociales, no estamos en tiempo de hacer eso pues es de allá donde vienen los contagios. La reactivación económica no quiere decir reactivar la vida social, los cuidados son indispensables para que los contagios bajen, la verdad está en nosotros que no sigan creciendo, por eso eviten salir de casa si no es necesario y si vamos a salir, usemos bien el cubrebocas: lo correcto es que este protector cubra desde la nariz hasta la barbilla, hay personas que se lo ponen pero no tapan su nariz”, dijo a su vez el alcalde Diego Ávila Romero.— Arnulfo Peraza Rodríguez

Medidas Pormenores

El alcalde Diego Ávila Romero consideró que la restricción después de las 10:30 de la noche está dando resultados.

Prevención

“Solo es que la gente se cuide y creo que nos irá mejor”, dijo.

En casa

También reiteró la importancia de lavarse las manos y respetar la sana distancia, así como no exponer a los adultos de la tercera edad porque son los más vulnerables.