Teme por su seguridad: denuncias contra “Wili” y “Tere”, tras agresiones

SEYÉ.— Con un enorme vendaje que cubre lo que quedó de un dedo de su mano izquierda, José Alfredo Mis se recupera en su domicilio, acompañado de sus hijas que ven por él.

“Rina”, como es conocido José Alfredo, narró los hechos sucedidos el domingo 27 de junio, cuando por pedirle a su hermano menor, de nombre Wilfrido, alias, “Wili”, que ya no haga escándalo, pues viven uno al lado del otro, “Wili” le contestó de manera grosera insultándolo y diciendo que estaba en su casa y ahí hace lo que le pegue la gana.

Luego, la esposa de “Wili”, conocida como “Tere”, le empezó a gritar a su marido que golpee a “Rina”.

“¡Dale! ¡Rómpesela!”, le gritaba la mujer a su esposo con tal que se líe a golpes con su hermano “para que aprenda a no meterse con nosotros”, según relató José Alfredo, en entrevista.

“Es poco de lo que me acuerdo, ya que cuando ‘Wili’ se acercó para pelear conmigo logré tirarlo al suelo y en ese momento es cuando sentí un golpe en la cabeza que me tiró y me dejó más que aturdido, pero sí sentí cómo salía sangre de mi cabeza, salía mucha sangre”, continuó el lesionado.

Golpe contundente

José Alfredo había recibido un golpe en la cabeza con la mitad de un bloque.

“No sentí cómo me cortó el dedo, pero algunos vecinos dicen que me lo estuvo golpeando con un pedazo de ‘block’ de esos que se usan para las casas y otros dicen que fue ‘Tere’, a quien vieron que me cortaba el dedo con algo, no saben si con un cuchillo o si con un pedazo de botella rota.

“Ya lo demás no supe y solo sentía que eran varios los que me estaban golpeando y escuchaba la voz de mi hija que gritaba, pero no podía hacer nada, no podía levantarme.

“Momentos después solo sentí que me levantaban y alcancé a ver que ya había varios vecinos gritando y buscando cómo llevarme al hospital”, abundó.

Malos vecinos

De regreso al tema del escándalo que dio pie a la salvaje agresión, el entrevistado aseguró que su hermano y la esposa de éste siempre están escandalizando, desde viernes hasta el domingo, a altas horas de la noche.

“Están con música a todo volumen y emborrachándose y por pedirles que le bajaran al escándalo ahora no tengo un dedo y se me hará difícil acostumbrarme a trabajar así”, se lamentó José Alfredo.

Su hija, al salir y ver qué sucedía con su papá, también fue golpeada por sus tíos junto con tres mujeres más, que estaban con los agresores en “la fiesta”.

La joven recibió fuertes golpes en varias partes del cuerpo.

Según relató ella misma, cuando se acercaba a auxiliar a su papá, recibió un golpe en el maxilar izquierdo con un objeto contundente, dejándola semiinconsciente, lo que aprovechó su tía para agarrarla mientras las otras tres mujeres la golpeaban y le rompían la ropa.

Ya en el suelo, “Wili” la pateó en reiteradas ocasiones en las costillas del lado izquierdo, mientras las mujeres le arrojaban pedazos de bloques en varias partes del cuerpo a la joven.

Después de haber lesionado a la joven y a su papá, los agresores se refugiaron en su domicilio, en donde cínicamente con las puertas abiertas y sentados viendo televisión se burlaban de los vecinos que les pedían que salieran a responder por los delitos cometidos.

Los agresores permanecieron así, solo escuchando a los policías estatales, quienes intentaron durante más de una hora convencerlos de que se entreguen, pues los vecinos enardecidos ya querían sacarlos a la fuerza.

Los ánimos subieron de tono y cuando parecía que ya iban a ser sacados por la turba de poco más de 50 vecinos, se presentó el papá de “Tere”, lo que molestó a los vecinos pues ésta decía que era intocable, pues su padre es oficial de la SSP y eso la protegería.

Al final cinco personas, cuatro mujeres y un varón, fueron detenidas y trasladadas a la comandancia municipal ya siendo las 12 de la noche. Más tarde, a las 3 de la madrugada, “Tere” y “Wili” fueron trasladados a Mérida, donde permanecieron 48 horas detenidos y con el pago de una fianza pudieron recuperar la libertad.

Se desconoce cuál es la situación legal de las otras tres mujeres que participaron en la golpiza de la joven, quien aún tiene un ojo lesionado que presenta un hematoma; le arrancaron una uña por completo y presenta un golpe en la mandíbula inferior del lado izquierdo.

Los vecinos han pedido a las autoridades que vigilen ese lugar pues según ellos ahí se venden bebidas embriagantes de manera clandestina y eso les preocupa, pues el día de los hechos, en ese domicilio, había menores de edad que son hijos de las amigas de “Tere”.

Temor

José Alfredo dijo temer por la seguridad de su familia, pues su hermano y esposa han demostrado que son personas violentas y no temen lesionar a quien les quiera poner un alto en lo malo que hacen, como lo hicieron con él y su hija.

Señaló que ya interpuso las denuncias correspondientes por los hechos ocurridos el pasado domingo, pero no abundó en el tema.

De igual manera su hija también interpuso una denuncia correspondiente y espera que la ley haga justicia y este hecho no quede impune, dijo.— Edwin Canché Pech