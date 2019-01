Temen explosión de gasolina

Venta de diésel en Cenotillo, a pocos metros de Palacio

CENOTILLO.— Al cumplirse ayer viernes una semana de la explosión de un oleoducto con saldo de 109 muertos y 40 heridos en Tlehuelilpan, Hidalgo, habitantes de esta comunidad denuncian públicamente que temen que en cualquier momento ocurra un estallido en el expendio ilegal de gasolina y diésel que funciona en pleno centro de esta población.

Vecinos, quienes se identificaron pero pidieron conservar el anonimato por temor a represalias, denuncian que en esta comunidad también hay dos vendedores de mariguana y cuatro expendios clandestinos de cerveza y aguardiente.

Uno de los señalados como vendedor clandestino de cervezas es Adrián Barredo Echeverría, director del DIF Municipal, quien fue deportado de Estados Unidos tras varios arrestos por robo y en fotos difundidas en noviembre aparece posando vestido de mujer en las escaleras del Palacio Municipal.

Los habitantes consultados dicen lo siguiente:

“Hay muchas cosas de clandestinaje aquí, en Cenotillo. El de la venta de gasolina nos da miedo que un día revienten los bidones y tambos llenos de gasolina.

“Es peligroso, está a unos metros del parque y Palacio. Por aquí pasan los estudiantes y hay un campo de futbolito, es transitado.

“Ojalá se vigile, no quitarle el negocio (denominado El Socio) al señor que le dicen Orlando, pero sí que se vigile si tiene permiso.

“También hay venta de ‘chevas’, mariguana y trago barato en los clandestinos de Cenotillo.

“Adrián Barredo, director del DIF, vende ‘chevas’ en la clandestinidad y también las surte a domicilio.

“Al que le dicen Manuel Tuz en La Placita vende clandestino ‘chevas’; cerca de ahí hay una primaria.

“Los que venden trago barato son ‘La Choche’ y ‘Don Félix’.

“‘El Pelón’ vende mariguana, lo mismo que el tricitaxista al que le dicen ‘Os’. Hay otros más.

“En la comisaría de Tixbacab, uno al que le dicen ‘Barredo’ vende ‘cheva’ y mariguana. Las cosas no son muy tranquilas, hay de todo aquí en Cenotillo.

“Esperamos no meternos en un problema por hablar de esto. No nos tomes fotos, no queremos que nos hagan daño.

“Ahora se dice que se abrirá una agencia de cerveza aquí, en La Placita; una cantina por decirlo así a unos metros de la escuela primaria Salvador Alvarado”.

Los vecinos piden que el Ayuntamiento 2018-2021, que encabeza la priista Martha Leticia Núñez Polanco, combata la venta clandestina de bebidas alcohólicas y vigile la venta de la gasolina.

Incluso, solicitan que el diputado estatal priista (del Distrito 15) Warnel May Escobar esté pendiente de la seguridad de la gente de Cenotillo.— Megamedia