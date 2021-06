Temen por la vida de una joven

Familia busca a extraviada y pide apoyo ciudadano

VALLADOLID.—Una familia pide apoyo ciudadano en redes sociales para localizar a María Nahuat Alcocer, de 26 años de edad, quien desapareció desde hace varios días y temen por su vida.

La semana pasada los parientes publicaron en las redes sociales la desaparición de la joven y hasta ahora se desconoce su paradero, aunque una familia de Progreso se comunicó con ellos para informarles que en el puerto habían visto a una mujer con las mismas características de la desaparecida, al parecer fue falsa alarma.

De acuerdo con los datos obtenidos, incluso de algunos conocidos de la joven, ella es adicta a sustancias tóxicas, lo cual le ha traído consecuencias como tener delirio de persecución.

Se averiguó que la mujer solía pedalear bicicleta por las tardes y noches y se le había visto en algunas poblaciones cercanas, por tal motivo se cree que alguna persona mal intencionada la pudo abordar bajo engaños a pesar de su edad y se la habría llevado de la ciudad.

Reporte policíaco

Ahora los familiares están desesperados porque no saben nada de María, incluso ya han denunciado el hecho y la Policía no ha hecho nada al respecto, o al menos no se tienen datos de su posible paradero.

Se presume que pudo ser víctima de algún delincuente que la condicionó con algún tipo de drogas para que al final le haga daño.

La familia insiste en la colaboración de la gente para que la pueda identificar y reportar a las autoridades más cercanas que tengan.— Juan Antonio Osorio Osorno