Temen quedarse sin luz

Quejas contra la CFE; no envía en Valladolid recibos

VALLADOLID.— Vecinos del fraccionamiento “Maximiliano R. Bonilla”, ubicado cerca de la colonia Fernando Novelo, se quejaron porque la oficina de comercialización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les envía sus recibos de consumo y temen que por esa negligencia les corten el suministro que afectaría a unas 150 viviendas del lugar.

Los vecinos tienen un grupo privado en redes sociales a fin de comunicarse, donde manifestaron que a nadie le ha llegado el recibo de su consumo, como les ha pasado en otros meses.

Explicaron que normalmente les debe llegar su recibo alrededor del día 20 de cada mes y tienen hasta el 27 para acudir a pagar, de modo que casi una semana de prórroga se les otorga para que cumplan con sus pagos.

Sin embargo, en diversas ocasiones el recibo no les llega o en su defecto lo reciben los días 25 y 26 del mes, es decir, que no les da tiempo de pagar, incluso no saben a cuánto asciende el monto, por lo que manifestaron su molestia contra la Empresa Productiva del Estado.

“No hay buen servicio”

Por cierto, en este fraccionamiento viven muchas familias, cuyos integrantes han sido o son empleados de la CFE, pero ni ellos tienen un buen servicio de la empresa que dice ser de clase mundial.

Anteayer, tras una publicación en su grupo de redes sociales, se percataron que nadie tiene su recibo de consumo, así que exigen a la CFE que se los manden para evitar quedarse sin el servicio como ha ocurrido en cuando menos dos ocasiones.— Juan Antonio Osorio Osorno