Temor a adquirir el Covid-19

Por bajas ventas tiendas seguirán con promociones

VALLADOLID.— Aunque el Buen Fin concluirá el próximo viernes, lo más probable es que algunos comerciantes del centro mantengan sus promociones el sábado y domingo, con el objeto de tener mejores ventas, ya que el pasado fin se semana no se realizaron las operaciones que esperaban.

Ayer publicamos que solo en el caso de José Luis Vivas Cosgaya, quien se dedica a la venta de ropa para caballero, reportó que sus ventas aumentaron un 30% en relación con el año pasado, pero otros empresarios comentaron que no fueron las que esperaban, ya que la gente no salió a comprar por miedo a los contagios del Covid-19, incluso hubo quien se quejó de que no se tomaron las medidas correspondientes de salud en algunos comercios.

En un recorrido realizado por el centro comercial, se observó que la mayoría de los comercios estaban con poca gente, incluso como un día normal, como si no hubiera Buen Fin, lo cual causó preocupación a los comerciantes.

Diego Fernández, empleado de una tienda, comentó que las ventas de fin de semana, no fueron las que se esperaban, pero sí se notó un ligero aumento, y como una manera de ejemplificar la situación aseguró que si en un día entran tres a la tienda, ahora lo hicieron cinco, ya que se estaba cuidando los protocolos de salud, evitando las aglomeraciones.

En el caso de una tienda departamental que funciona en la calle 40 entre 41 y 43, la gente tuvo que hacer fila para entrar al negocio o realizar algún pago, y eso es justamente lo que la gente evita y mejor no acude.

Ante este panorama varios de ellos, sobre todo los no esenciales, continuarán de manera independiente con sus descuentos el próximo fin de semana, con la esperanza que la situación mejore y tengan más ventas.

En las tiendas de autoservicio se están ofreciendo descuentos en vinos y licores, incluso refrescos, con el objeto que los clientes aprovechen comprar lo que consumirían el próximo mes, ya que se han comenzado a publicar en las redes sociales, aunque algunos creen que es para causar confusión, en cuanto a que podría decretarse “ley seca” y evitar fiestas masivas o reuniones con más gente que lo permitido.

Este tipo de textos en las redes logra su cometido que es causar confusión, porque ya muchos dudan sobre lo que podría pasar a consecuencia de la pandemia, por lo que muchos se están previniendo y se preparan para ese eventualidad que hasta el momento no es oficial.— Juan Antonio Osorio Osorno