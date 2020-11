Temor a ''bomba de tiempo''

Insisten vecinos de Valladolid: no a una gasolinera

VALLADOLID.— Vecinos de la calle 39 entre 52 y 54 del barrio de Bacalar manifestaron que es importante que la dirección estatal de Protección Civil acuda a verificar las condiciones de la superficie donde se construye una gasolinera, que está llena de cuevas y consideran que la tierra está blanda y en cualquier momento se podría originar un accidente.

Hace unos días publicamos que los mismos vecinos se quejaron porque el alcalde Enrique Ayora Sosa está aplicando una doble moral, “dos pesas y dos medidas”, al permitir la construcción de una gasolinera en esa zona y prohibir la edificación de otras, cuando en realidad no debió permitir que ninguna se instale, debido a que no están cumpliendo con las normas y ordenamientos que se requieren.

Según dijeron, no se hizo una consulta a los que viven en los alrededores, lo cual afirman que debe hacerse en cualquier obra pública o privada.

También publicamos que Jesús Abraham Montoya Melo, asesor jurídico del grupo Fullgas interpuso una denuncia penal contra el alcalde Enrique Ayora Sosa, de su director de Obras Públicas, Iván Pineda Alcocer y en contra de su asesor jurídico externo, Euberto Díaz Rivero, debido a que le clausuraron la construcción de dos gasolineras, a pesar que tiene ganado un amparo federal.

Los vecinos que critican la actitud del alcalde, entre ellos Noé Rodríguez Cervera, comentaron que ellos están haciendo todo lo posible porque se detenga la construcción de la gasolinera en la calle 39 con 52, por lo que continúan en espera de la sentencia que pusieron en un amparo que promovieron.

Comentaron que ellos mismos han pedido a Protección Civil estatal su intervención, pero les argumentaron que es un asunto municipal, en donde ellos no tienen injerencia, de modo que lo tienen que ver en otra instancia.

Ante esta respuesta los vecinos comentaron que quizá esta ciudad no forma parte de la entidad, pues consideran absurdo que digan que no pueden intervenir ante un problema grave, cuyas consecuencias se tendrían en un tiempo no lejano.

Explicaron que la superficie donde se está edificando la gasolinera está lleno de cuevas en los alrededores, incluso en un predio continuo se nota la entrada a las cavidades y que los lleva incluso debajo de la calle que cruza hacia donde se lleva al cabo el proyecto de la estación de combustibles.

Consideraron que al entrar en operaciones la gasolinera se convierte en una bomba de tiempo, cuyo final será la afectación a los denunciantes, y la responsabilidad será del ahora alcalde que lo permite.— Juan Antonio Osorio Osorno