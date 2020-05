Temor a que se apoye solo a gente de Morena en Valladolid

VALLADOLID.— Miguel Pat Xuluc, presidente de la asociación civil Despertar Ciudadano, expresó que, debido a la falta de información y transparencia gubernamental, se teme que se beneficie solo a simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con los apoyos que llegaron en tráileres con el logotipo del Programa Emergente de Abasto a la Comunidad.

Anteayer se averiguó que durante esta semana llegaron unos 50 tráileres con el logotipo del Programa Emergente de Abasto a la Comunidad al lote de la Expo Feria de Temozón, municipio gobernado por Morena, al igual que Valladolid.

Al respecto, Pat Xuluc dijo que recibió quejas de vecinos sobre que los que entregan despensas municipales y estatales “brincan” las casas bonitas o con un vehículo a la puerta, con la excusa de que la familia no necesita el apoyo, pero no piensan que esa gente quizá ahora no cuenta con recursos porque perdió su empleo por la pandemia de Covid-19.

Indicó que por ese criterio selectivo, se dejó sin apoyo a muchas familias que sí lo necesitan para comer.

Agregó que se sospecha que se benefició solo a familias que simpatizan con Morena o el PAN, los partidos del Ayuntamiento de Valladolid y del gobierno de Yucatán, respectivamente.

Afirmó que ahora se teme que los productos traídos en los tráileres se entreguen solo a simpatizantes de Morena o se beneficie otra vez a la gente que ya recibió dos o tres despensas.

Recordó que Despertar Ciudadano apoya a los olvidados con despensas con productos que donan algunos empresarios que se sumaron al proyecto.

Dijo que ya entregaron poco más de 700 despensas a las familias que no habían recibido apoyo, pero es insuficiente para atender la necesidad que tienen ahora.

Pat Xuluc afirmó que entregarán lo que vaya llegando a la agrupación, que depende del altruismo de los empresarios y vecinos altruistas.— J.A.O.O

De un vistazo

Quejas por venta callejera

En Los Cabos, Baja California Sur, el 29 de abril comerciantes se quejaron de que los camiones del Programa Emergente de Abasto a la Comunidad vendieron huevo, frijol, arroz y otros productos de la canasta básica a precios similares a los de las tiendas y de colonia en colonia pública, y dijeron que eso es competencia desleal.

Despensas “para repartir”

En Cozumel, el 20 de abril se reportó que llegaron 15 camiones con 8,000 despensas que los gobiernos federal y estatal repartirán a la gente.