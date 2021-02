Temor en vía de Tizimín por presunto acosador

Reporte en redes de mujeres que van a ejercitarse

TIZIMÍN.— El presunto acoso que sufren mujeres deportistas en la pista Cupules se hizo viral ayer en redes sociales luego que una de las víctimas hiciera pública su denuncia.

La aviación o mejor conocido como pista Cupules es usado a diario por mujeres y varones quienes a acuden a caminar o a correr en el sitio. Incluso desde las 5 de la mañana comienza a registrarse el movimiento de deportistas y durante las tardes.

Sin embargo casi al final de la pista que tiene alrededor de dos kilómetros está rodeado de maleza crecida, es una zona poco habitada ya que es parte de la periferia de la ciudad, lo único cercano es la base militar y al inicio de la aviación se encuentra el cuartel Morelos o edificio de la Policía Municipal.

Alemar Pérez fue una de las afectadas quien ayer contó su historia de lo vivido.

La deportista vecina del fraccionamiento “Los aguacates” escribió en las redes sociales: “Alerta, Si vas a correr a la aviación y vas sola ya no llegues hasta el final.

“Hoy me tocó ver como un hombre claro de color de complexión gruesa de altura como de 1.70 (m) edad como de 37 años en moto tipo Suzuki con canasta de plástico color negra adaptada como el de las diligencias a su moto se guardaba al final y se metió en el lado derecho de la maleza.

“Me percató de esto porque minutos antes me abordó sobre la parte de la aviación justo frente al cementerio para preguntarme si la calle de la carretera era de doble sentido y le respondí que sí, me dio las gracias y me dijo saldré por ahí.

Al darse cuenta que yo estaba lejos no se imaginó que estaba alerta viendo sus movimientos y por ningún lado se salió se fue a guardar al final de la pista.

Lo que hice fue no llegar y espere a la señora que venía atrás de mi pero a una buena distancia nos quedamos las dos paradas vigilando lo que iba hacer esta persona, al darse cuenta que no llegamos no le quedó de otra que salir tomar su moto e irse.

“En la regresada les iba diciendo a las chicas que van que no lleguen al final, lo que parecía ser algo seguro ir a caminar se está volviendo en otra cosa. Me platico una chica que al parecer esa misma persona la había tocado por atrás en el horario de la tarde. Así que ya no se puede hacer ejercicio en lugares públicos a causa de esta gente con malas intenciones”.

La publicación causó revuelo en redes sociales quienes comenzaron a compartir y hacer viral el llamado.

Incluso otra de las deportistas escribió que también había vivido una situación similar con un sujeto de las mismas características pero como iba acompañaba de su perro pitbul le soltó a su mascota y la persona huyó del lugar.

Varios internautas comenzaron a sugerir que para protegerse deben llevar gas lacrimógeno o tomar piedras para defenderse, igual recomendaron reportarlo a la Policía Municipal pues es un área poco vigilada.

La publicación fue uno de los temas más comentados ayer e incluso se la etiquetaron a la página del Ayuntamiento y a la cuenta del alcalde Mario González.— WENDY UCÁN CHAN