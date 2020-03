Temozón prohíbe la venta de cervezas

Vallisoletanos se quejan: No hay ni una gota de agua

En Temozón el Ayuntamiento informó que desde anteanoche hay “ley seca” y en Valladolid, vecinos le pidieron ayer a la Comuna que repare las bombas porque no hay agua potable en plena pandemia de Covid-19.

En su página de Facebook, el Ayuntamiento de Temozón informó anteayer sábado, a las 6:24 p.m. que “a partir de hoy 28 de marzo de 2020 bares, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas se someterán a un cierre temporal, y a los establecimientos de comida (restaurantes y puestos) se les recuerda que pueden seguir operando, pero con la obligación de cerrar a las 10 p.m.”.

La Comuna indicó que “una vez que se notifique a los establecimientos, la Dirección de Seguridad Pública será la encargada de velar que se acate la medida. En caso que alguno incumpla (la ‘ley seca’), estará sujeto a multas y sanciones”.

El Ayuntamiento de Valladolid, a su vez, publicó ayer, en Facebook un cartel que dice “Yo me quedo en casa. Prevenir es tarea de todos” y varias personas comentaron que apoyan esa medida pero en sus viviendas no tienen agua potable.

“Igual me quedo en casa, pero reparen la bomba de agua, en Cipreses no hay agua!!!! Me obliga a trasladarme a casa de familiares. Plis, ni como lavarse las manos, caray!!!”, escribió como comentario Cristina AP.

La Comuna le respondió: “Hoy debe quedar reparada la bomba en la tarde noche. Los trabajos no se han detenido desde que se descompuso para normalizar el sevicio de agua potable. Agradecemos su comprensión”.

Soco Briceño coincidió: “No hay una sola gota en la toma de agua, Fracc. Los cipreses, ahora que se necesita más que nunca”.

Lucy Silva Díaz le contestó: “Así estamos en Lolbe”.

Nixia Ramírez reportó que “No hay agua en (el fraccionamiento) Orquídeas”, Gladys Guadalupe Núñez Arzápalo indicó: “Hasta en el Centro estamos así, ¿qué pasa? No hay presión de agua” y Carla Domínguez, “Igual no llega agua en San Isidro 1 y 2”.

Pedro Alberto Suaste Sosa escribió: “Seguimos sin presión de agua en la Fernando Novelo. Calle 21”.— F.E.S.

