''Tengo miedo de salir a la calle''

Teme a hermano, sospechoso de disparar a su casa

TEKAX.— Silvia Pérez Ruiz interpuso una denuncia ante la agencia de la Fiscalía de esta ciudad contra su hermano Diego Manuel Pérez Ruiz, a quien acusa de realizar disparos con arma de fuego contra su vivienda, anteanoche lunes.

La denuncia quedó registrada en el expediente GE/001397/2020, no GE/749/2020, como publicamos ayer, que en realidad corresponde a una primera querella.

“La verdad estoy encerrada en mi casa con mucho temor, espero que la Fiscalía haga su trabajo para que este hecho no quede impune”, comentó.

Anteayer lunes, cerca de las 6:30 de la tarde Silvia Pérez se llevó un gran susto, pues según ella su hermano Diego Manuel Pérez Ruiz realizó un disparo en la puerta de su domicilio, en la calle 55 entre 52 y 54 del Centro. También hay una grabación de las cámaras de seguridad que sustentan su versión.

Como informamos, la mujer atribuyó la agresión por represalias a sus declaraciones del pasado domingo durante una protesta contra el maltrato animal.

Agresión

En esa ocasión la mujer dijo que su perrita fue violada por su sobrino, hecho por el cual hay una denuncia en la Fiscalía —con el número de expediente GE/749/2020—, pero, explicó, desde junio pasado, cuando sucedieron los hechos, el expediente continua extraviado, por lo que culpa por negligencias a la Fiscalía.

“Me siento muy asustada, estoy resguardada en mi casa, tengo miedo de salir pues corro el riesgo de que me maten”, señaló Silvia Pérez tras imponer su denuncia, ahora contra su hermano.

“Solicité una orden de protección y al parecer me la harán valida, pero también exijo que se gire un orden de aprehensión en contra de mi agresor, no puede estar libre después de lo que me hizo”, continuó.

Por su parte, el alcalde Diego Ávila Romero lamentó los hechos y dijo que la Fiscalía es la dependencia encargada de tomar cartas en el asunto en este caso.

Sin embargo, el primer edil dijo que “estamos en la mejor disposición de brindarle la asesoría jurídica a esta señora (Silvia Pérez Ruiz) en caso de que lo requiera.

El pasado domingo, defensores de los derechos animales de Mérida llegaron a Tekax y protestaron a las puertas de la casa de Bonifacio Cervantes en Tekax, tildado de “violador de perros”, para exigir que se aplique la ley en su contra.

Ayer, Ávila Romero, acompañado de Norka Cerón Ceballos y Valentina Tamayo, acudieron al Congreso del Estado para entregar un documento a fin de exigir sanciones más severas para las personas que ataquen o atenten de cualquier forma contra las mascotas.— Megamedia