Tensión en un banderazo

Conato de bronca por el uso de un terreno en Tinum

XCALACOP, comisaría de Tinum.— Enmedio de un ambiente tenso y cuando menos dos amenazas de conatos de bronca, la alcaldesa de este municipio, Natalia Mis Mex, dio el banderazo para la construcción de un dispensario médico en esta comisaría, a pesar de que un grupo de ejidatarios intentó impedirlo, con el argumento de que el terreno que se usará es del ejido, que nunca se les informó del proyecto y anticiparon que no permitirán que se concrete el plan.

Al iniciar la presente administración de Natalia Mis Mex, abanderada esta vez de Nueva Alianza, se intentó construir el dispensario médico, pero un grupo de ejidatarios lo impidió con el mismo argumento: que la superficie que se utilizaría es del ejido y no del municipio.

La obra se pospuso hasta que finalmente el municipio pudo comprobar que el terreno, ubicado a un lado del campo de fútbol frente al edificio de la comisaría, es del fundo legal, retomó el proyecto, cuyos regidores ya sesionaron y aprobaron, incluso se cumplió con todas las normas que se exige para llevar al cabo un proyecto con financiamiento del Ramo 33, por lo que se programó de nuevo dar el banderazo.

Sin embargo desde que inició el evento se comenzó a sentir un ambiente tenso, debido a que cerca estaba un grupo de ejidatarios encabezados por su comisario ejidal Marco Antonio Caamal Gutiérrez, quien pidió hablar a través de un equipo de audio y dijo que está de acuerdo con el proyecto, pero no en el lugar donde la alcaldesa, quiere construirlo, para eso hay otras alternativas.

Sin embargo terminado el protocolo, la primera edil, junto con su equipo de regidores, se dirigió caminando hasta donde está el terreno, a un lado de la carretera federal que cruza la comunidad y procedió a dar el banderazo, siempre protegida por agentes de la Policía Municipal.

Fue en ese momento que los ejidatarios y algunos de sus familiares comenzaron a gritar que no estaban de acuerdo, lo que generó la molestia de algunos simpatizantes de la alcaldesa y se hicieron de palabras con el otro grupo, al grado que estuvieron a punto de liarse a golpes, pero debido a la intervención de la Policía Municipal, las cosas no pasaron a más.

Área encintada

Luego los ejidatarios se reunieron en el terreno y lo cercaron con una cinta, como una forma de impedir que se use esa superficie, con el mismo argumento, que es ejidal, que no les consultaron nada sobre el proyecto, y que además esa parte forma parte de la plaza del pueblo, así que advirtieron que no permitirán que se construya el dispensario médico.

Por su parte la alcaldesa, dijo que el dispensario es un plan que beneficiará a todas las familias de la comisaría, ya que les darán servicio de consulta médica gratuita, y los medicamentos se les dará al 50% de su costo normal.

En cuanto al terreno, la primera edil, afirmó que pertenece al Ayuntamiento pues de lo contrario no se habría autorizado el plan, ya que las reglas de operación de la Sedesol indican que no se puede invertir dinero federal en terrenos privados ni ejidales.

Natalia Mis explicó que ante la obstrucción del desarrollo de la comisaría procederá a interponer una demanda contra el comisario ejidal, de tal modo que éste tendrá que demostrar que el terreno en cuestión es ejidal, y de no poder hacerlo entonces tendrá problemas que hasta a la cárcel puede ir.

Jorge Alcocer Barrera, asesor de Obra de la Comuna, explicó que los ejidatarios están en un error grave, ya que desconocen la ley, pues la misma Sedesol determina la Zona de Atención Prioritaria (ZAP), en las comunidades para determinar si el proyecto presentado se puede concretar o no y ellos son los que al final lo autorizan.

En el caso del dispensario médico en esta comunidad, ya se cumplieron con todas las reglas de operación

Como en las otras comisarías, ya está integrado completamente el expediente de aprobación, de modo que se tiene que hacer esa obra. Además aseguró que el terreno que se utilizará es del municipio, por lo tanto exhortó a los inconformes para que se asesoren correctamente, de lo contrario tendrán problemas jurídicos, pues se procederá con poner una demanda, ya que “no es posible que por un pequeño grupo de inconformes se esté afectando a todas las familias de una comunidad”.— Juan Antonio Osorio Osorno