Tercer hombre desaparecido en Motul

MOTUL.- Manuel Jesús de la Cruz Can Balam está desaparecido. Según su hermana Silvia Can Balam va para dos semanas que no saben nada de él.

“Desde que un sábado por la mañana que se fue a trabajar, no volvió a su casa. Si de casualidad alguien ya lo vio y sabe dónde está favor de comunicarse a este número de celular 9911103529″.

Silvia Can Balam dijo que su hermano siempre se ha ido a trabajar y ha regresado, por eso ahora están preocupados. Han pasado muchos días y se desconoce su paradero.

Can Balam es el tercer hombre considerado bebedor consuetudinario que es reportado como desaparecido en la población.

Mateo Tec Mac, de 53 años de edad, se encuentra desaparecido desde hace un mes. Su hijo César Tec Cimé, de 30 años de edad, también fue reportado como extraviado. El hombre fue hallado muerto anteayer a las puertas de una cantina en la comisaría de Ucí.- MAURICIO CAN TEC