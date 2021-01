Terquedad de electores

Insisten en hacer fila en el INE a pesar de avisos

VALLADOLID.— A pesar de estar enterados que las credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) vencidas en 2019 y 2020 aun son válidas para las próximas elecciones, los “coyotes electorales” siguen acarreando a la gente desde sus comunidades y a pesar que la Policía Municipal con frecuencia les dice que respeten las distancias, son tercos y no hacen caso.

Desde hace varios días que se reporta sobre el tema de la presencia de los “coyotes electorales que acarrean gente de varios municipios, incluso usan vehículos oficiales de los ayuntamientos como ambulancias de traslado o incluso patrullas de la Policía.

La semana pasada, desde las doce de la noche, comenzaron a llegar los electores y pasaron toda la noche en las cercanías del módulo del INE, durmieron en las banquetas de Plaza Bella donde pasaron frío, incluso se vio a varias mujeres del campo abrigadas con sus rebozos, o comiendo en el suelo.

Por la mañana, personal de la Guardia Nacional acudió al lugar y los dispersó, solo se quedaron los 100 ciudadanos que fueron atendidos, y a los otros se les pidió que regresen a sus comunidades porque no tiene caso que se queden a perder el tiempo.

Desde ese día bajó la afluencia en el lugar, sin embargo algunos grupos al llegar y ver la fila, mejor se regresan, sin embargo hay otros tercos que se quedan a cierta distancia de la fila que se respeta.

Los que serían atendidos, se enfilan en la puerta principal de acceso a la plaza, en cuyo interior funciona el módulo del INE, pero hay otros que llegan y se quedan, y ayer no fue la excepción, por lo que fue necesario la intervención de la Policía Municipal y los separaron.

Justo donde están los cajones del estacionamiento los enfilaron y les dijeron que el listado ya estaba completo, y la mayoría de ellos no respetó la sana distancia, por lo que los uniformados municipales a cada momento se acercaban para exhortarlos a separarse, pero como siempre no hacían caso.

Por momentos discutían con los representantes del INE, quienes les explicaban la situación y a pesar que se les dijo que ya no hay cupo, permanecieron en el lugar con la esperanza de que por la tarde los enlisten pero no era posible, debido a que ya se habían entregado 100 fichas, de modo que se les insistió que no tiene caso que se queden.— Juan Antonio Osorio Osorno

Credenciales INE

La aglomeración ocurre todos los días en los módulos del Instituto Nacional Electoral.

“Turismo electoral”

Las concentraciones dieron pie a que surgieran sospechas del “turismo electoral”, una práctica que surgió en elecciones pasadas.

Qué es

El turismo electoral consiste en que personas de otros estados tramiten credenciales con domicilio en Yucatán.