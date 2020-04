“Testarudos” van al parque de Huhí

Sancionarían al que sale de casa y no usa tapaboca

HUHÍ.— Aunque el Ayuntamiento informó que el domingo 26 se confirmó un enfermo de Covid-19 y que anteanoche se reportó un caso sospechoso de la enfermedad, algunos habitantes no respetan la cuarentena y salen a sentarse a platicar al parque principal.

Esas personas generan un aluvión de críticas de vecinos que consideran que los incumplidos ponen en riesgo no solo a sus familias sino a toda la población.

Al respecto, el alcalde pidió “de nueva cuenta a esas personas que no tienen nada que hacer en las calles que no salgan, cumplan con las medidas que se han dictado por los gobiernos federal y estatal, esto no es un juego, no se expongan a las familias, piensen en sus hijos. No, sean testarudos, no se expongan al Covid-19, sé que a nadie en su sano juicio le gusta estas medidas porque afecta a todos del lado económico, pero la salud está primero, la familia, los seres queridos”.

Indicó que “vamos a analizar las medidas que se tengan que tomar contra quien se salga de su hogar sin motivo alguno y quien sale sin el cubrebocas, que es obligatorio en esta emergencia sanitaria”.

Del caso de la mujer con Covid-19, dijo que la Comuna apoya con los alimentos del día a la familia, la cual dependía de la labor del padre, quien como toda la familia está aislado y monitoreado para prevenir contagios.— José Candelario Pech Ku

Pandemia

El municipio no tiene servicio de transporte a Mérida, donde trabajan algunos vecinos.

Sin taxis colectivos

En Facebook, la Comuna de Huhí dijo que con el comité de taxis de la localidad acordaron suspender las corridas de las vagonetas a Mérida desde el lunes 27 (un día después que se confirmó el caso de Covid-19) y hasta nuevo aviso.

Ningún visitante

Igual suspendió la entrada de foráneos y de gente originaria de Huhí que radica en otro sitio.

Sanitización

Ayer, desinfectó espacios públicos, tiendas y calles aledañas.