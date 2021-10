TICUL.- Silvia Maricela Sulú Moreno exige justicia para su hijo D.E.T.S, acusado de abusar de un joven con discapacidad en agosto pasado. La madre asegura tener pruebas de que su hijo no cometió ese delito, porque no estaba en el municipio cuando sucedió el hecho.

La madre de familia entregó un escrito al Diario que dice lo siguiente:

"Soy madre de un estudiante de licenciatura de Enfermería, cuyo futuro resultaba prometedor. Sin embargo, este futuro se ve nublado el día de hoy, ya que falsamente fue señalado como probable responsable de un delito que no cometió. Me atrevo asegurar no como madre, si no como una ciudadana que hace valer sus derechos, el Ministerio formuló imputación a mi hijo por hechos sucedido el pasado 15 de agosto alrededor de las 4 a 4:40 de la tarde en mi propia casa", detalla la madre de familia.