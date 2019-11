Tiempo para reunir pruebas

En seis meses se sabrá si Roger Alcocer pisa cárcel

VALLADOLID.— Carlos Arturo Cano Reed, Juez Primero de Control de Justicia, del Centro Oral del Poder Judicial, vinculó a proceso penal al ex alcalde Roger Alcocer García y a su ex tesorero Óscar Arturo Esquivel Palomo, pero ambos indiciados llevarán su proceso en libertad, hasta que dentro de unos seis meses, tiempo que le dieron al Ministerio Público de la Federación para presentar más pruebas en su contra, se determine si pisan o no la cárcel.

Tanto Alcocer García como Esquivel Palomo, de acuerdo con los datos obtenidos, en varias ocasiones acudieron a las oficinas de Obras Públicas del Ayuntamiento para tratar de llegar a un arreglo, incluso insistían en solicitar los expedientes de las obras para que ellos las concreten, pero nunca se los otorgaron, debido precisamente a que ya existía una denuncia ante la autoridad correspondiente.

Las obras que no se llevaron al cabo son un museo del tren, una plaza de la jarana y una biblioteca, todo esto en la ex estación de ferrocarril, además de una unidad deportiva en la colonia San Francisco.

En el caso de la plaza de la jarana, se empezó a hacer una hondonada; para el museo del tren solamente se arregló el interior del conocido edificio antiguo, y en el caso de la biblioteca se empezaron a levantar los bloques de lo que serían las paredes laterales, pero todo se detuvo.

En cuanto a la unidad deportiva, se hizo una cancha de básquetbol, un campo de fútbol con pasto sintético, pero faltó un campo llanero, y dotarlos de los principales servicios como son las calles de acceso y agua potable, motivo por el cual se considera inconclusa, pues no existe el acta de entrega de esa obra.

Según investigaciones, la empresa que realizaría la obra recibió un anticipo de $10 millones, pero con la condición de que entregue las facturas de las ya terminadas, pues el periodo 2012-2015 estaría por terminar y la obra no se concluiría, de modo que ya se había planeado el desvío de los recursos.

Ex regidores que estuvieron en esa administración, sobre todo de oposición, en su momento preguntaron sobre la conclusión de las obras, pero les indicaron que debido al tiempo que ya no tenían no se terminarían, pero que le dejarían los recursos a la siguiente administración para que las concretara.

Pero no se imaginaron que perdiera el PRI, cuyo candidato en ese entonces fue el ex alcalde Mario Peniche Cárdenas, quien perdió ante Alpha Tavera Escalante, de Morena, quien inició con las denuncias, de tal modo que al ganar de nuevo Morena con Enrique Ayora Sosa, se ratificó la querella, debido a que no se mostraban avances en el caso durante los tres años que duró la administración de la ahora delegada regional de los programas de Bienestar.

Durante las diligencias que se realizaron para la integración de la carpeta por el Ministerio Público Federal, los ex funcionarios en todo momento se manifestaron dispuestos a concluir las obras con dinero propio, lo que pudo haber sido una de las causas más concretas para que determine la autoridad fincarles la responsabilidad, pues tácitamente estaban aceptando anomalías en el ejercicio de recursos.

En su momento, hace varios meses, cuando el ex alcalde respondió a una llamada del reportero, argumentó que él no se quedó con los recursos sino que los utilizó para otros rubros dentro de la administración municipal, debido a que sus participaciones no le alcanzaban para solventar problemas propios de la administración pública.

Ahora las consecuencias son que el Juez de Control ya los vinculó a proceso, lo que quiere decir que están en calidad de indiciados, pero llevarán su proceso en libertad, bajo cierta reservas, como son las medidas cautelares que les impusieron desde un principio, como son que no podrán salir del país, entrega de sus visa y pasaporte y el pago de $12,775 de multa cada uno.

Al Ministerio Público de la Federación se le concedió seis meses para reunir pruebas que complementen las presentadas, a fin de que al concluir ese tiempo se determine lo conducente, que los podría llevar a la cárcel.— Juan Antonio Osorio Osorno