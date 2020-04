Una tienda de artículos de línea blanca fue descubierta operando en Ticul (Foto de Pedro Chuc Tut) Una tienda de artículos de línea blanca fue descubierta operando en Ticul (Foto de Pedro Chuc Tut) Una tienda de artículos de línea blanca fue descubierta operando en Ticul (Foto de Pedro Chuc Tut) ❮ ❯

TICUL.- Personal de Protección Civil municipal y estatal llamó la atención a los representantes de una tienda de línea blanca que fue descubierta laborando en esta ciudad.

Como se sabe, al ponerse en marcha la Fase 3 de la contingencia por el coronavirus Covid-19 se decretó que solo pueden seguir laborando los negocios esenciales, entre los cuales no están previstos los de línea blanca.

Hoy el propio personal de Protección Civil descubrió la anomalía cuando notó que una cliente salía de un establecimiento con un aparato electrodoméstico.

De inmediato se acercó para averiguar qué estaba pasando.

Algunos curioso acudieron a ver qué pasaba pues creyeron que clausurarían el establecimiento.

Señalaron que no es la primera vez que esa tienda vende, pese a las indicaciones de las autoridades de salud y del Ayuntamiento de que no deben laborar los negocios no esenciales.- Por Pedro Chuc Tut