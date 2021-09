Tienen baños sucios

En Kimbilá hay deficiencias en el Palacio y campos

KIMBILÁ.— En los últimos días de la administración 2018-2021 que preside el alcalde Fermín Sosa Lugo, los servicios públicos en esta comisaría de Izamal siguen siendo deficientes.

Durante un partido de fútbol que se disputó en el campo de la comunidad, varios visitantes que requerían ir al baño se llevaron una desagradable sorpresa porque los inodoros estaban sucios y no había agua potable.

“Entendemos que están de salida las autoridades y otros están por entrar, pero la suciedad de los baños no es de un día, es de meses, y también la falta de agua es evidente. Creo hace falta una mejor coordinación con las autoridades de Izamal y los auxiliares de Kimbilá”, opinó un deportista.

“Cuando fuimos al baño y vieron que regresé me gritaron que vaya al monte porque el baño no funciona desde ya hace mucho tiempo, ya sabes el cotorreo de los cuates no se dejó esperar”, agregó un futbolista visitante.

Los propios habitantes de Kimbilá confirmaron que los baños del campo de fútbol no funcionan desde hace varios años y que incluso el campo de béisbol no cuenta con sanitarios.

Asimismo los vecinos esperan que la nueva administración remodele los baños del Palacio Municipal para brindar una buena imagen a los turistas nacionales y extranjeros que acuden los fines de semana o en temporadas de vacaciones.— j.c.p.k.