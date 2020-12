Tinum, resentido con AMLO

Autoridades no irían a la visita del presidente

VALLADOLID.— En el evento que encabezaría hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona, en la inspección de las obras del tren maya, las autoridades municipales de Tinum, comentaron que difícilmente asistan, debido a que tienen cierta molestia en contra del ejecutivo, ya que al principio les ofreció apoyar con varias cosas, como un parador turístico para los ejidatarios, viviendas una universidad, pero hasta el momento solo con lo último ha cumplido. Ya tienen una universidad, pero no se ha protocolizado el acuerdo para la donación de un terreno para el edificio, porque ellos no han acudido a la comisaría de Pisté.

Todo parece que debido a que solo afectarán dos hectáreas del ejido, ya no quieren negociar, de modo que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo claro y concreto con el gobierno federal, por lo que por tanto no ven que haya voluntad de parte de ellos. Por esa razón no acudirían al evento de hoy sábado.

La visita que realizará el Ejecutivo federal estaría acompañada de protestas, posiblemente de trabajadores y de la Nueva Alianza de Volqueteros del Oriente que están indignados contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), porque no les cumple lo que les ofrece al contratarlos para trabajar, ya que este sindicato tiene el contrato colectivo de la obra.

Las inconformidades en contra de Catem comenzaron hace dos meses, cuando los volqueteros de esta ciudad se inconformaron porque no les querían pagar tarifas justas para el transporte de materiales para la construcción de una plataforma que albergarían las oficinas de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), que tiene a cargo de la construcción para la ciudad del tramo 4 del tren maya. Luego el asunto se resolvió y fueron contratados de nuevo para continuar con el tramo correspondiente.

Hace menos de 15 días, los trabajadores que están a cargo de la obra, realizaron una manifestación en las puertas de las oficinas de Recursos Humanos de ICA, ubicado en el barrio de San Juan, debido a que Catem, no les pagó lo que les ofreció, además denunciaron que ese sindicato incurre racismo debido a que solo contrata a gente foránea y a los locales les dice que les hace falta capacitación.

A los que contrata los manda a realizar trabajos de campo, es decir la parte más pesada del proyecto.

Luego de un diálogo entre ambas partes, Catem se comprometió a pagarles salarios justos, con lo que se levantó la manifestación en ese entonces.

Sin embargo las inconformidades continuaron, pues integrantes de la Alianza de Volqueteros del Oriente, se manifestaron y dejaron de trabajar, porque Catem les adeuda $4.5 millones que no les quiera pagar, incluso les redujo la tarifa por viaje de materiales. Fueron sustituidos por volqueteros de la ciudad de Mérida, pero el pasado miércoles también abandonaron el proyecto, justamente porque no les quieren pagar.

El lunes pasado publicamos que los volqueteros en una reunión determinaron enviar una carta al ejecutivo federal, a fin de enterarlo de lo que está pasando en esta región y las inconformidades que se tiene con Catem, que “en lugar de trabajadores pretende tener esclavos que trabajen 12 horas con un mísero sueldo”.

Ahora, al enterarse de la llegada de AMLO, los volqueteros comentaron que precisamente ayer viernes estaban planeando la manera de llevar al cabo una manifestación en la vía de cuota, justamente en el kilómetro 140, donde se llevaría al cabo el evento de supervisión de la obra, de tal modo que el ejecutivo se entere de todo, incluso dicen que tienen planes de entregarle la carta de manera directa para denunciar los abusos de Catem.— Juan Antonio Osorio Osorno