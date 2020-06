Tira una despensa estatal a la basura

En Cansahcab se solicita regalar el apoyo si no se usa

MOTUL.— Enojo ocasiona la fotografía de una despensa tirada a la basura en el municipio de Cansahcab.

En la imagen, que circula desde hace unos días, se ven productos de la despensa que el gobierno estatal envió para familias de escasos recursos en las últimas cinco quincenas por la pandemia de Covid-19 y por la tormenta tropical “Cristóbal”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios de Facebook pidieron a las personas que no necesiten las despensas que no las reciban o que las regalen a gente que ellas consideren.

“Es un gran esfuerzo que implementan los gobiernos estatales y municipales para hacer llegar estos productos casa por casa, desde la instancia estatal que paga por ellos, hasta los municipales que ponen en riesgo su salud y esfuerzo para hacerlas llegar”, escribió un usuario de Facebook.— Mauricio Can Tec