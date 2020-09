Tizimín se queda sin feria: Aval a la medida para evitar fallecimientos

Debido a que “el Covid no tiene fecha” autoridades cancelan la celebración 2021

TIZIMÍN.— Debido a que “el Covid no tiene fecha”, las autoridades municipales hicieron oficial ayer que no se efectuará la tradicional Feria de Reyes en 2021, para no propiciar contagios de coronavirus.

La noticia la dieron a conocer las autoridades municipales en una rueda de prensa a la que fueron convocados el personal del comité de feria, diputados de feria y palqueros en las instalaciones del recinto ferial.

El alcalde Mario González González dijo que por ser la feria de Tizimín una de las que atrae a miles de personas era preferible cancelar, pues, “con la salud de la gente no se juega”.

“Estamos pasando por muchos momentos difíciles, ya platicamos la situación y todos hemos aterrizado en que la feria se cancele, vemos que el Covid no tiene fecha y aunque suene muy doloroso no nos queda de otra”, expresó González.

Los organizadores de la tradicional fiesta lamentaron que las condiciones actuales que se viven en torno al coronavirus ocasionen que se tomen acuerdos drásticos sin embargo consideraron que primero está la salud de los tizimileños.

Un palquero asistente a la rueda de prensa coincidió en que es preferible la cancelación por las condiciones que se viven en la actualidad, cuando mucha gente ya murió a causa del Covid.

De acuerdo con el historiador Luis Pérez Salazar, la feria tiene más de 200 años mientras que la celebración religiosa inicio desde el siglo XVI.— Megamedia

