Tizimín usaría 55 mdp en proyectos de beneficio social

TIZIMÍN.— Un total de 55 millones de pesos emplearía el Ayuntamiento en obra pública como parte de la reactivación económica tras las afectaciones que ha causado la pandemia del Covid-19.

Según anunció ayer el presidente Municipal Mario González González, será a principios de julio cuando se emplearía el primer paquete, que son 30 millones de pesos, destinados para 11 proyectos desde banquetas, calles y acciones de vivienda para la cabecera municipal y comisarías.

El segundo paquete, de 6 proyectos y con inversión de 25 millones de pesos, se estaría aplicando aproximadamente en septiembre como continuación de más calles, aceras, ampliación de la red eléctrica así como acciones de vivienda.

El edil dijo que el compromiso y la indicación a la Dirección de Obra Pública es que se contrate y emplee a gente local para reactivar la economía.

Precisó que ya está etiquetado el recurso pero no se han ejercido, los tienen acumulado y es municipal. Aún no se ha hecho ningún convenio con los gobiernos estatal o federal, pero si deciden apoyar con algún recurso sería mucho mejor porque se beneficiaría a más familias

El primer edil dijo que afortunadamente el Ayuntamiento no se ha visto en la necesidad de solicitar créditos para endeudar al municipio y se está trabajando con las finanzas de la Comuna y con lo que se tiene se irá avanzando.

Lamentó que las participaciones hayan sido recortadas, lo que los deja con pocas posibilidades de apoyar, pero se hace lo posible por “estirar” los ahorros.

Hasta ahora, detalló, en suma total de lo que se recibió de enero a la primera semana de junio ya son más de 2 millones de pesos que no han llegado a la Comuna.

En cuanto al Covid-19, dijo que por fortuna ya se tiene 8 recuperados, pero hay dos casos activos que se siguen monitoreando.

En torno al apoyo a las familias por la contingencia, añadió que faltan 6,800 despensas por entregar de las 20 mil que prometió y que desde ayer se comenzó a repartir en comisarías.

Por los paquetes de pan y tortilla, dijo que el jueves reanudan el reparto de 18 mil pendientes que tienen para la cabecera.

También recordó que se emplearon alarifes que se habían quedado sin empleo por la pandemia y a la fecha ya se han contratado a 90 personas que están laborando en la reparación de banquetas, limpieza de alcantarillas y departamento de servicios públicos.

González dijo que los filtros sanitarios van a seguir, aunque no siempre estarán, sino que se irán retirando según los semáforos que emita el gobierno estatal.

“No podemos cerrar los municipios, pero siguen las restricciones con los que vengan de otro estado. Hay que ser pacientes y esperar”, expresó.

Según el primer edil, van a continuar con el tema de los créditos en unas semanas, por el momento están detenidos y a las personas que tienen adeudos no se les está presionando pues se entiende que la situación está difícil.

Señaló que se va a reunir con el Cabildo para hacer un consenso y analizar cómo se irá apoyando a la gente pues ya tienen una lista.

“Hay negocios que no se han abierto porque si se solicita el dinero no va a servir, pero conforme se vaya dando el semáforo seguiremos con el programa y se irá aumentando la bolsa; no puedo agarrar 4 millones de un recurso que está etiquetado y destinarlo para eso, ni tampoco endeudar al Ayuntamiento. Es un tema que vamos a analizar y se va a seguir dando como se ha hecho desde que se implementó en la administración del ex alcalde Jorge Vales”.

Por otro lado, el primer edil dijo que ve muy difícil que se realice El Cuyo Beach que cada año se hacía a finales del mes de julio y la primera semana de agosto, pues se aglomeraría mucha gente de otros lugares y no es momento, por la pandemia.

Sobre la Feria de Reyes, dijo que todavía falta seis meses, por lo que hay que esperar los tiempos para ir tomando decisiones.— WENDY UCÁN CHAN