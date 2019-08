Toman clases en el parque por cierre de escuelas en Umán

UMÁN.- Continúa el conflicto en los telebachilleratos por el despido de maestros. Las protestas de los padres de familia ya duraron tres días desde que cerraron las instalaciones. Algunos alumnos incluso toman clases en los parques.

Desde el pasado lunes, padres y alumnos de los telebachilleratos de las comisarías umanenses de Bolón, San Antonio Chun y Oxcum, cerraron los planteles como respaldo a los maestros despedidos sin justificación. Piden que la SEP los restituya.

Clases en el parque

En el caso de la comisaría de Oxcum, los estudiantes comenzaron a tomar clases en el quiosco.

Divide a la población

” El conflicto del despido de maestros es algo que está dividiendo a la población, ya que hay algunos que no estamos de acuerdo en que cierren la escuela, pues afecta a los jóvenes. Esto es un problema que tienen que resolver los maestros con la Secretaria de Educación”, comentó el padre de familia Roberto Canché.

“Nuestra preocupación es que mi hijo estudie, yo no tengo nada malo que decir de los maestros que despidieron. La forma de apoyarlos es hablar bien de ellos para que los vuelvan a contratar aunque no sea aquí, pero como padres debemos ver que nuestros hijos no sean afectados como está pasando con el cierre de la telesecundaria que es donde funciona el telebachillerato, que obliga que a los que quieren estudiar a hacerlo en el parque”, añadió la madre de familia Anahí Pech. – Carolina Uc Quintal