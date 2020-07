Toman edificio en demanda de un apoyo

“Destituyen” en Tinum a comisario de X-Calakoop

X-CALAKOOP, Tinum.— Vecinos de esta comunidad tomaron el edificio de la Comisaría Municipal y destituyeron al comisario Eliseo Ucán, enojados porque, según afirman, fueron excluidos de los programas oficiales de apoyo, como lo es empleo temporal y que tampoco les dieron ningún tipo de ayuda por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”.

Al entrar al edificio descubrieron una gran cantidad de láminas de zinc, supuestamente destinadas para las familias del pueblo.

El martes pasado publicamos que alrededor de 150 vecinos identificados con el PRI de esta comunidad, realizaron una protesta en la comisaría, debido a que no fueron considerados en el programa estatal de empleo temporal, y argumentaron que solo algunos simpatizantes de las autoridades fueron incluidos y advirtieron que de no recibir una respuesta a sus demandas tomarían la Comisaría Municipal.

Al ver vencer el plazo que le dieron al comisario para que gestione los apoyos, los vecinos regresaron a la Comisaría y se apoderaron de las instalaciones, destituyeron a Ucán, quien por su seguridad no se presentó a sus oficinas.

En su lugar se nombró a Claudia Georgina Hoil Dzul, como comisionada provisional, y advirtieron que no se retirarán del lugar hasta que no obtengan una respuesta satisfactoria.

Los inconformes indican que al entrar al edificio se percataron de una cantidad de láminas de zinc que creen están destinadas a las familias de la comunidad, pero ninguno de ellos estaba incluido, por lo que consideran que la distribución se realizaría de manera selectiva.

Los inconformes tomaron el edificio desde el miércoles y hasta ayer aún permanecían algunos de ellos en el lugar.

Sobre la situación, la alcaldesa Natalia Mis Mex, vía telefónica insistió en que el problema en esta comunidad es político, porque quieren desestabilizar su administración, sobre todo porque se acercan los procesos electorales y quieren dejar mal a su gobierno.

Recordó que el gobierno federal, a través de la delegación de Bienestar en el Estado, les envió 500 láminas, para apoyar a las familias que se les deterioró el techo de sus viviendas por el paso de la pasada tormenta, lo cual es insuficiente, tomando en consideración que fueron 800 viviendas afectadas en sus techos.

Explicó que las 500 láminas las distribuyó a 125 familias, y les tocó a esta comisaría, a Tohopkú, San Francisco y la cabecera, sumando de esa manera las 500 hojas, de tal modo que a la comunidad de Pisté no le tocó nada. En cada comunidad fueron apoyadas alrededor de 15 familias, debido a que no alcanza para todos, y el ayuntamiento no cuenta con recursos para poder completar lo que hace falta, ya que está apoyando a muchas familias con el empleo temporal y el municipio no recibe muchos recursos.

La primera edil recordó que en estos momentos de contingencia ha entregado 15,000 despensas en todo el municipio, además de otras 16,000 que entregó el gobierno estatal, además se están apoyando a grupos de artesanos, guías de turistas, entre otros, con un plan emergente de empleo temporal, de modo que el apoyo se les está entregando, por lo tanto el movimiento de los inconformes es un asunto político.

Además comentó que el programa es federal, donde el municipio no tiene ninguna responsabilidad, pero lamentablemente la gente de esta comunidad entiende mal la situación.

Sobre la toma del edificio, la alcaldesa comentó que en primera instancia, están cometiendo un delito al secuestrar un local público, y la destitución de un comisario es completamente ilegal debido a que fue nombrado en su momento por un cabildo legalmente constituido.

Comentó que se tomarán dos acciones, la primera se le solicitará al gobierno estatal su intervención para restaurar el orden en esa comunidad, pero siempre privilegiando el diálogo, y en segundo lugar, se podría poner una denuncia en contra de quien resulte responsable, en caso de haber destrozos o robo de algún objeto que sea propiedad del municipio.

Mientras tanto le ha pedido al comisario municipal Eliseo Ucán no acercarse al lugar por su propia seguridad, en tanto interviene el gobierno del Estado, para resolver el conflicto. Los inconformes hasta ayer jueves continuaban en el edificio de la comisaría municipal.— Juan Antonio Osorio