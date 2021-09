Mensaje de esperanza

“Tomen terapia”, consejo de joven ante el suicidio

TZUCACAB.— Jafet, conocido joven de esta villa, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, compartió la dura vida que le tocó vivir, sin la presencia de la figura paterna y el fallecimiento de su madre.

“Quería despedirme de este mundo; sin embargo, con ayuda profesional comprendí que hay muchos motivos para vivir”, compartió por medio de las redes sociales.

Ahora, Jafet ofrece apoyar a otros jóvenes y exhorta buscar ayuda profesional; también compartió su frase motivacional favorita: “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”.

Así como Jafet, ayer, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, muchos jóvenes de la villa compartieron diferentes mensajes por medio de las redes sociales acerca de este mal social, a fin de hacer conciencia.

A continuación, el texto que compartió Jafet:

“Hoy 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este (problema) afecta a todas las naciones, religiones y edades. Cada vez que alguien decide quitarse la vida, está desapareciendo un dolor que pudo haber sido tratado, sin llegar a extremos.

“Es por eso que hoy les compartiré un poco de mi vida personal.

“(...) La gente que me conoce sabe que soy sociable, alegre y que siempre estoy para ayudar, pero pocos saben lo que pasé años anteriores.

“Yo vivía una vida normal, con papá y mamá, pero por cuestiones esa relación tuvo que tener un divorcio, crecí sin el apoyo y cariño de papá. (No es lo mismo que mande dinero y te haga llamadas todos los días que tenerlo junto a ti dándote un abrazo, llevándote a la escuela o que te llevara al parque).

“Crecí con mamá y me acostumbré tanto a ella que cuando llegó el peor día de mi vida tuve un conflicto conmigo mismo.

“Mamá falleció el día 21 de diciembre de 2018 (mi cumpleaños), lo que para mí se supone que debe ser el mejor día de todo el año pasó a ser el peor y para siempre.

“A partir de ese día mi vida tuvo un cambio radical, no comía, no salía, no hablaba con nadie, mis estudios quería dejarlos y tuve ‘pensamientos suicidas’.

“Quería morir”

“Sí, este Jafet que ahora conocen quería irse de este mundo, quería morir porque mamá ya no estaba conmigo, porque mi vida fue diferente a partir de ese momento, quería paz conmigo mismo (creía que ésa era una buena forma).

“Gracias a Dios y a la vida busqué ayuda profesional y me ayudó bastante, me recomendaron hacer actividades que me gusten, me apoyaron tanto, me dieron una nueva razón para seguir viviendo, que a pesar de que la vida no es como nosotros queremos siempre habrá un motivo por el cual continuar.

“Hoy, claro que sí tengo esos bajones emocionales, pero ya no tengo esos pensamientos. Espero que ahora sepan un poco más sobre mí, que no duden en acercarse a mí, que con gusto les podré ayudar.

“Es por eso que tomen terapia, platiquen con alguien de cómo se sienten o cómo les fue en el día.

“Hay una frase que me gusta tanto y quiero compartírselas:

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.

“Espero que esta frase les ayude a animar y ayudar a los demás a valorar su vida y evitar un suicido más”, concluye el escrito.

Según datos de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, la muerte autoinfligida se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800,000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos.

Pláticas

En Tekax, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, personal de promoción de la salud y enfermeras del Centro de Salud recibieron la plática “Crear esperanza a través de la acción”.

La finalidad de la charla es fortalecer sus habilidades mediante la incorporación de conocimientos y recursos clínicos para realizar la detección temprana y prevención del riesgo suicida, señaló la psicóloga Blanca Jiménez Segovia.

“El suicidio no es una decisión que se toma de la noche a la mañana; es un proceso muy largo donde hay que estar pendientes de nuestra familia y gente alrededor”, enfatizó.

“Se puede ver de muchas formas incluso hasta un abrazo nos puede decir muchas cosas.

“No es tan sencillo detectarlo, pero a veces hay comportamientos diferentes en la persona, cosas o movimientos que no son usuales en él o ella”.

Blanca Jiménez recomendó que si llegan a detectar comportamientos raros en algún miembro de la familia o en un amigo pidan ayuda en el Centro de Salud, donde se cuenta con el personal capacitado para tratar esos temas. “No dejen pasar el tiempo, pues un minuto podría ser muy tarde, tenemos mucho material para apoyar a la gente”, dijo.— Martín Chac Bacab / Arnulfo Peraza Rodríguez

Gracias a Dios y a la vida busqué ayuda profesional y me ayudó bastante, me recomendaron hacer actividades que me gusten, me apoyaron, me dieron una nueva razón para seguir viviendo