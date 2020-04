Policías vigilarán que las tiendas cierren, en Umán

UMÁN.— El alcalde Freddy Ruz Guzmán informó que hoy viernes entran en vigor nuevas medidas en el municipio por la pandemia de Covid-19, entre ellas el toque de queda de 9 p.m. a 5 a.m.

En su cuenta de Facebook, Ruz Guzmán publicó ayer a las 3:30 p.m. que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal vigilarán que la población cumpla las siguientes nuevas medidas que los gobiernos federal y estatal anunciaron anteayer por el inicio de la fase tres (epidemia) de la emergencia nacional por Covid-19:

1) Toda persona que por su actividad tenga que salir de casa tiene la obligación de utilizar tapabocas.

2) Se le negará servicio de transporte y acceso a comercios esenciales a quien no use el cubrebocas.

3) Todo el personal de los negocios esenciales deben usar tapabocas; en caso contrario, se clausurará el establecimiento.

4) Solo una persona puede desplazarse en automóvil para actividades esenciales.

5) Los vehículos de Uber, taxis y mototaxis solo pueden llevar a una persona.

6) Únicamente en el caso de traslado médico es permitido el transporte de más de una persona: el chofer, el paciente y un acompañante.

7) Cierre de todo negocio de 9 p.m. a 5 a.m. Quedan exceptuadas las empresas esenciales, como farmacias, tiendas de autoservicio (Oxxo, Extra y Go Mart) y negocios que por su naturaleza tienen la autorización de laborar las 24 horas, según su licencia de funcionamiento.

8) Las tiendas de autoservicio y farmacias cerrarán el acceso general y la venta de sus productos será a través de una ventanilla que impida el acceso.

9) Estas disposiciones son de carácter obligatorio y quienes las infrinjan serán acreedores a las sanciones establecidas en la ley.

Piden medida pareja

En los comentarios, Alfredo Chan Mena le dijo al alcalde que “sería bueno que se reforzara la vigilancia del mercado de verduras, ya que en el de carnes si no usas cubrebocas no te dejan ingresar, pero en el de verduras la gente anda sin la menor precaución, no usa cubrebocas, y sí es importante que en ambos mercados se tome la precaucion adecuada para evitar contagios”.

Horas antes, en la mañana, el alcalde Ruz Guzmán informó que ayer, de casa en casa, repartieron las despensas enviadas por el gobierno del Estado a las familias de las comisarías de Hotzuc, Petecbiltun, Tebec, Xcucul Sur, Ticimul, Tanil, Hunxectaman, San Antonio Chum, Oxholom, Yaxcopoil, Xtepén y Poxilá, como apoyo para que afronten la cuarentena por la pandemia.— Carolina Uc Quintal