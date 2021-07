Tormenta "Elsa": mañana se sabría si Yucatán está en su ruta

MÉRIDA.- "A partir de la tarde de mañana viernes, cuando la tormenta “Elsa” ingrese al Mar Caribe, tendremos un mejor panorama de qué va a suceder y si la Península de Yucatán estará o no en peligro", informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.



Por ahora el meteoro no es una amenaza para Yucatán. Con el modelo actual, el día más cercano a “Elsa”, a Yucatán sería el lunes "y muy lejos", en la parte Oeste y Centro de Cuba, "pero no se puede saber si va a suceder eso realmente".

Hasta esta noche el ciclón tiene vientos de 75 kilómetros por hora sostenidos con rachas más fuertes. Se mueve "como una moto" a 44 kilómetros por hora, rumbo al oeste noroeste.



Hasta el momento lo único seguro ahora es que va ingresar al Mar Caribe mañana viernes, en la parte Centro y Sur del Arco de las Antillas Menores. Va a ingresar a aguas del Mar Caribe del Este a eso de la tarde o noche y en ese momento deberá tener rumbo hacia el Oeste y Noroeste. Reiteró que hasta ahora los modelos indican que no debe impactar a la Península.

Añadió que además esta tormenta está muy lejos para poder decir que va a pasar por Yucatán, o si va a impactar o no. Tendría primero que entrar al Mar Caribe y cuando entre tendremos un panorama de si se va a cumplir el modelo matemático de que no impactará a la Península o si la Península de Yucatán estará en probable peligro.



Hasta ahora no hay peligro para la Península de Yucatán, "todos tranquilos, sólo es leer los boletines y checar qué está pasando con 'Elsa'", subrayó.



Explicó que aunque el modelo nos indica que no debe golpearnos, el modelo puede cambiar. "No es definitivo porque el ciclón no es una línea y no sabe de modelos matemáticos ni trayectoria. Hay otras cosas qué puede influir en él".



CRECIMIENTO LENTO DE “ELSA”

El meteorólogo explicó que el ciclón “Elsa” estará creciendo lentamente y va a entrar como tormenta tropical al Caribe. Dado que va a toda velocidad no va a crecer mucho y será una tormenta tropical.



Si disminuye su velocidad puede agarrar fuerza, pero también puede cambiar su rumbo y por eso hay que observar.



Luego de “Elsa” no hay ninguna formación en el Atlántico, lo único por el momento es ahora la onda tropical número 7 pasando sobre la Península de Yucatán y atrás de ella viene otra onda tropical, la número 8 que va a llegar hasta pasado mañana domingo o el lunes.



Sobre "Elsa" dijo que se matiene en vigilancia ya que si dobla y se estrella con la isla La Española, donde está la República Dominicana y Haití, por las montañas, podría disiparse. Los modelos indican ahora que pasará al sur de La Española no por encima.



TEMPORADA DE CICLONES ACELERADA

El meteorólogo expuso que la temporada de ciclones tropicales está muy acelerada porque “Elsa” es la número 5 y es la primera vez que se forma un ciclón con letra E a principios de julio. Comentó que ha pasado que se forman a mediados o finales de julio. Recordó que el último huracán que se formó y afectó a Yucatán en julio fue “Emily”, en 2005.



Ese ciclón afectó a la parte norte de Quintana Roo y la parte Noreste de Yucatán. Vino a toda velocidad, pasó como una moto, con 3 horas de afectación, cuando lo normal son 12 horas. Recordó que “Emily” afectó como huracán categoría 3 y llegó enganchada a una alta presión, a 45 kilómetros por hora.



Fue un huracán “chiquitito”, muy compacto y que no afectó gran zona prácticamente porque era “pequeñito”, es lo último que ha afectado en julio. Hubo otros ciclones que pasaban de largo de Yucatán en ese mes.

La tormenta tropical “Elsa” no ha crecido mucho porque no es época, está enfrentando a la alta presión que la lleva a toda velocidad pero conforme vaya avanzando la temporada, si sigue la tendencia de las ondas vigorosas, pues sí vamos a estar en más peligro.



De hecho desde este mes y agosto ya se pueden formar ciclones, sobre todo en agosto, en el Atlántico.

El meteorólogo Juan Vázquez recordó que en la historia de Yucatán, el mes más impactado es septiembre. “Septiembre ha sido el peor mes para Yucatán” advirtió.