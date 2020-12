Torturado en Akil por mirar mal a oficiales

Tratado con saña desde que fue subido a patrulla

AKIL.— César Carrillo Chan, de 36 años de edad, denuncia que policías municipales lo detuvieron, alegando que les “mal miró”, y lo torturaron durante las 36 horas que estuvo privado ilegalmente de su libertad.

El vecino señala que lo dejaron con una costilla lesionada y lo amenazaron para que no denuncie la agresión, a fin de no entorpecer las aspiraciones del alcalde Saúl Nic Chablé, quien buscará la reelección en 2021.

Este caso de presunto abuso policíaco ya es investigado por la Fiscalía de Yucatán y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Carrillo Chan fue detenido el viernes 4 de este mes.

El afectado relata que pasó una patrulla lentamente a su lado cuando él caminaba.

“De pronto se detienen como locos y me comienzan a perseguir, me chocó la patrulla para tirarme (al suelo) y ya detenido en la camioneta comenzaron a golpearme salvajemente que para que no vuelva a mirarlos feo”, narra el afectado.

Durante el tiempo que pasó en la cárcel, dice Carrillo Chan, fue víctima de maltratos físicos, lo sacaban de la celda y lo llevaban a un área sin cámaras donde lo golpeaban con una madera.

Según su relato, lo rociaron con una manguera con agua a alta presión y le dieron toques eléctricos con un aparato inmovilizador en sus partes íntimas.

“El día que salí (de la cárcel) me amenazaron con que me iban a golpear más si denunciaba los hechos, que me iban a jod... más, pues el patrón (en alusión al presidente municipal) se quiere reelegir como alcalde.

La esposa del afectado, Norma Montalvo C., presentó la denuncia correspondiente ante la agencia de la Fiscalía General del Estado ubicada en la ciudad de Tekax, el martes 8 y la querella se asentó en la carpeta de investigación con el número 1508/2020.

Carrillo Chan dice que sus agresores fueron cinco agentes, aunque solamente pudo identificar a dos: al comandante René Matos y al oficial Luis May.— Megamedia