Trabajador del Ayuntamiento arroja aceite a perrita enferma de Tizimín

TIZIMÍN.- Este día se dio a conocer que unos trabajadores del área de bacheo del Ayuntamiento habrían arrojado material a una perrita.

La dueña del animal intentó dialogar con el responsable de los hechos, pero este se negó a aceptar lo señalado, y además la habría amenazado con causarle daño si llamaba a la prensa para denunciar lo ocurrido.

Ante tal caso, buscó la ayuda de la señora Lucy C. L. del grupo “Bienestar Animal” quien más tarde pudo hablar con el titular de servicios públicos municipales, Raúl Monforte Osorio, a quien pidió tomara cartas en el asunto para que no se repita.

Asegura 'no fue de mala fe'

Lucy C. dijo al funcionario que la labor del personal es bachear y no la de tratar de curar perritos, ya que el responsable argumentó que no lo hizo de mala voluntad, sino que vio que la mascota tenía sarna.

La defensora de los animales, dijo que el animal está recibiendo tratamiento para curarle los hongos que le causaron la caída del pelo luego de las inundaciones.

Al ver lo que le habían hecho a su mascota, la dueña quien no quiso revelar su nombre, tomó papel periódico y una playera para secarla, pues asegura que estaba temblando cuando llegó a su casa.

Los hechos ocurrieron poco después de las 10 de la mañana en un predio de la calle 28 x 49-C de la colonia “La Huayita”, en donde habita una familia humilde a la que constantemente les dejan perritos en la puerta de su casa y debido al cariño que le tienen a los animales, les dan comida y agua.

Rescatan perritos

Actualmente tienen al menos siete mascotas. A varios de ellos los recibieron de pequeños cuando estaban a punto de quemarse en un rancho ubicado cerca de la comisaría de Tixcancal y uno de sus parientes los rescató.- ISAURO CHI DIAZ