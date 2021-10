Trabajador denuncia acoso en Hunucmá

Como represalias, dice, lo reubican y le pagan $2,000

El Ayuntamiento de Hunucmá me está haciendo hostigamiento laboral desde hace más de 40 días, denunció ayer públicamente Wílliam Uicab Tzab. “Además, me está pagando una ‘miseria’, 2,000 pesos, a la quincena”.

A la pregunta de si ya denunció ante alguna autoridad, respondió que “sí, dos veces le he preguntado a la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Laura Durán; la primera vez me dijo que ‘unos nacen con estrella y otros estrellados’ y ‘si no te gusta, renuncia’; la segunda vez, en la quincena pasada, me dijo: ‘Si no estás de acuerdo, no lo agarres’”.

“Hace más de un mes tuve un altercado con la directora de Mercados y la jefa de Mercados porque reparé las luces del Mercado de Artesanías; eso les molestó a ellas y me empezaron a recriminar que ¿por qué lo hice? y ¿quién me lo ordenó? Yo reparé el cortocircuito de cables de focos porque según me nombraron para el ‘mantenimiento de mercados’.

“Como represalia, me mandaron a Protección Civil, pero me di cuenta que todos los de ahí cobran $2,500 o $3,000; solo a mí me dan $2,000. A los dos días hablé con el síndico, Arturo Cool Frías, y me dijo que me va a apoyar y que yo me quedaría de mantenimiento en Palacio, la Casa de la Cultura y otros edificios municipales.

“Pedí herramientas y me las compraron, solo está pendiente una escalera, para hacer un encargo del síndico en los desagües de techo de Palacio”, narró.

“Durante el tiempo que he estado en Palacio he reparado los aires acondicionados de la regidora de Cementerios, le cambié el capacitor al equipo de la directora de Salud, el aire de la regidora de Salud tenía obstruido el drenaje, y el del director de Catastro tenía un cortocircuito”, detalló.

“El jueves pasado reparé tubería de bomba de llenado de tinaco de baños de la Casa de la Cultura; tenía fisurado un pedazo, en el techo.

“Durante todo este tiempo mi nómina la siguen llevando a Protección Civil, como para fastidiarme porque ahí soy agredido por los trabajadores porque ellos dicen que solo voy a cobrar.

“Desde la administración municipal pasada yo soy el encargado de funcionamiento del reloj de Mercado de Artesanías, hay que darle cuerda y ajustarle la hora y las campanas cada segundo día”, recordó.

“Este tipo de represalias en contra mía empezó desde el Ayuntamiento pasado, porque me dejaron de pagar desde la segunda quincena de junio; no me pagaron tampoco las quincenas de julio y agosto, y a pesar de ello yo sí cumplí con trabajar porque el reloj no dejó de trabajar.

“Hoy (por ayer) me llamó el (director) de Gobernación preguntado dónde estoy; le dije que en Mérida, vine a reparar dos aires acondicionados en Ciudad Caucel, y me dijo que me va a poner una acción disciplinaria.

“Yo le dije que voy al Palacio (de Hunucmá) pero no puedo hacer lo que me encargaron porque aún no llega la escalera que tengo pedida”, expresó.

Uicab Tzab señaló que “no es posible que ‘auxiliares’ cobren $3,500 y 4,000, lo digo por que ya lo vi”.

Destacó que “incluso, durante el tiempo que estuve de mantenimiento de mercados perdí un bulto que tenía mis herramientas con valor de más de $2,000; eran de mi propiedad, ya que el Ayuntamiento aún no compraba herramientas para que yo trabaje”.— Flor Estrella Santana