Trabajadores de la Expo Feria no reciben su sueldo

“Necesitan el dinero”

VALLADOLID.— Luego de concluir las actividades de la Expo Feria, los trabajadores que ocuparon distintos puestos y que fueron contratados por el Comité Organizador, ahora tendrán que esperar a que les paguen su sueldo, algunos señalaron que “necesitan el dinero lo más pronto posible”.

Cada año se ha vuelto “costumbre” que luego de terminar la Expo Feria el comité le paga a los trabajadores su sueldo 15 días después, incluso en años anteriores han habido manifestaciones como medida de presión porque el Ayuntamiento y los organizadores en turno se atrasan mucho en el pago.

En el caso de la Policía Municipal, fueron contratados alrededor de 50 elementos de seguridad, otro grupo similar estuvo en el Recinto Ferial cumpliendo con diferentes encomiendas como la venta de boletos, cuidando entradas, atención a los baños, limpieza, recoja de basura, entre otros.

Algunos trabajadores, que no quisieron ser identificados por temor a que no les paguen o no los contraten de nuevo, indicaron que la mayoría no tiene otro trabajo y están esperanzados en que les den su sueldo lo más pronto ya que tienen deudas y sus familias necesitan el dinero para comer.

Indicaron que hay madres de familia e hijos que están a la espera de que el padre lleve dinero a su casa luego del trabajo que realizaron, incluso algunos tuvieron turno de noche, lo cual fue más cansado.

Comentaron que ojalá los que forman parte del comité entiendan la situación de cada uno de ellos y les paguen lo más pronto posible, de lo contrario poco a poco podría registrarse alguna inconformidad que podría terminar en alguna manifestación.

Por cierto, el desalojo del Recinto Ferial continúa y será paulatino durante esta semana, mientras tanto, los fiesteros o “gritones”, como se les conoce, aprovecharon el lunes y martes para seguir vendiendo. Comentaron que aunque el Ayuntamiento no se los autoriza, se quedarán unos días más porque solo de esa manera obtendrán recursos para pagar lo que adeudan por el uso del suelo.— J.A.O.O.