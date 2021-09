Trabajadores del tren maya olvidan el registro oficial

VALLADOLID.— Varios trabajadores del tren maya acudieron para recibir su vacuna el último día de la campaña para los adultos de 18 a 29 años de edad, pero al carecer de su folio argumentaron que lo olvidaron en sus lugares de origen, ya que dijeron ser de varios estados de la República, incluso de Guerrero, por lo que se les dijo que tenían que hacer de nuevo el trámite para obtener su folio para recibir su segunda dosis, algunos lo hicieron, pero otros no pudieron.

Como publicamos, el lunes pasado dio inicio la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac para los adultos de 18 a 29 años de edad, y durante la semana se registró una buena demanda de las personas que se dieron cita en las dos sedes, en las canchas de las unidades deportivas del “Águila” en la colonia Militar y en la colonia Fernando Novelo, mismas que concluyó ayer viernes.

Sin embargo se observó que el último día varios trabajadores del tren maya fueron transportados a esas sedes para que reciban la inmunización, pero no presentaron sus folios de inscripción, debido a que argumentaron que lo dejaron olvidado, otros que lo perdieron, por lo que se les dijo que no era posible que se les vacune si no presentaban sus folios para verificar físicamente el tipo de vacuna que se les aplicó en su primera dosis.

Algunos que están familiarizados con la tecnología encontraron en sus dispositivos la página para volver a hacer el trámite, pero otros no lo pudieron hacer, y se les pidió que lo traten de obtener, o no se podrán vacunar.

Se presentaron trabajadores de Puebla, Tabasco, Chiapas, incluso Guerrero, por lo que se les pidió que tramiten el documento, incluso hubo quienes llegaron tratando que se les vacune de inmediato, pero se les dijo que tenían que hacer fila como lo están haciendo los locales, pues nadie puede estar por encima del otro, ya que todos tienen el mismo derecho.

Ayer viernes concluyó la aplicación del reactivo de Sinovac para los de 18 a 29 años de edad y se precisó que se termina la aplicación de esa vacuna y dentro de 15 días llegarán las de AstraZeneca para el mismo rango de edad, de modo que los que hayan recibido la primera dosis y que requieran la segunda tienen que esperar.

Ayer viernes fue el último día se observó regular asistencia, ya que en los días pasados la afluencia fue mayor, y se concluirá de acuerdo a lo planeado en la que se aplicaron en su totalidad en las dos sedes alrededor de 18,000 vacunas.— Juan Antonio Osorio Osorno