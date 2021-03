Tradición en Cuaresma: Brazo de reina y papadzules, con más demanda

TIZIMÍN.— El brazo de reina, los codzobes, papadzules y el chakbi chay (chaya sancochada) son algunos de los platillos típicos que tienen mayor demanda en esta ciudad durante la Cuaresma.

Con el fin de respetar la abstinencia de comer carne, algunos católicos de Tizimín reemplazan alimentos que están hechos a base de carne de cerdo, de bovino y de aves, y retoman lo tradicional.

Es común que cada viernes adquieran insumos en el mercado municipal, como las hojas de chaya, ibes, tomate, pepita molida, huevos, masa, entre otros productos, con el fin de preparar los platillos de la temporada.

Incluso los que se encargan de preparar tamales durante el año implementan en su lista los codzobes, el brazo de reina y el buuliwaa, que venden y pregonan en las calles y en el mercado de la localidad.

Al inicio de la Cuaresma, los precios de varios insumos para preparar platillos como el brazo de reina se habían mantenido; sin embargo, en los últimos días se elevaron, como el kilo de tomate que estaba en 6 pesos y ahora se consigue entre $10 y $12.

El huevo subió casi 5 pesos el casillero, las hojas de plátano se conseguían entre 13 a 15 pesos y ahora en $20, y el espelón aumentó 5 pesos.

Neguiby Jiménez Perera, conocida tamalera de la comunidad, dice que hace 35 años comenzó con la elaboración de tamales, con ayuda de su madre, y hace 21 años se independizó.

Recordó que comenzó a vender en bicicleta en las calles, luego se compró una moto y hasta ahora tiene un vehículo con el que hace entregas a domicilio.

Indicó que en esta Cuaresma el brazo de reina y los codzobes son los platillos con más demanda; sin embargo, hay mucha competencia, pues con la pandemia varios abrieron sus negocios y venden en redes sociales.

La mujer comentó que es un trabajo de todo el día, ya que por las mañanas vende en Río Lagartos, donde lleva tamales de todo tipo, y cuando regresa prepara lo que ofrecerá por las tardes.

Neguiby Jiménez comentó que la gente suele hacer también sancochado de chaya, los joroches, los papadzules o el pescado frito.

Lamentó que debido a la pandemia, despidió a algunas empleadas, pero ya las está recontratando porque necesita apoyo para la elaboración y las entregas a domicilio.— WENDY UCÁN CHAN

