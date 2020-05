Tragedia familiar

Fallecen padre e hijo por beber alcohol adulterado

MÉRIDA.— “Busca mi ropa y vamos, no me quiero morir”, le dijo José Humberto May Cabrera a su hermana Yeseña. poco antes de ser trasladado al hospital O’Horán, donde murió por consumir alcohol adulterado.

Yeseña perdió a su hermano y a su papá en un mismo día, anteayer lunes; ambos consumieron alcohol adulterado que, al parecer, compraron a una persona apodada “Ballena”, quien “siempre se ha dedicado a la venta ilegal de alcohol”.

La joven relata que el sábado 16 en la tarde Perfecto May, su papá, ya no pudo aguantar sus ganas de consumir alcohol, así que rompió el confinamiento y fue a donde estaba “Ballena” y le compró medio litro de bebida alcohólica.

“Llegó a la casa con una botella de medio litro, sabemos que ahí lo compró porque es el que vende en la colonia”, señala la joven, quien comparte una vivienda con sus familiares en la calle 13 de la colonia Maya, en esta ciudad.

Síntomas

Por la noche, Perfecto May comenzó a consumir el alcohol y paró hasta las 4 de la mañana del domingo, hora aproximada en que decidió ir a acostarse. “Se levantó a las 9 de la mañana pero ya no veía. Quería ir al baño, pero se iba agarrando de la pared, llegó a donde está el refrigerador y ahí se bajó el pantalón porque pensó que estaba en el baño”, narra Ermila, la ahora viuda.

“Me dijo que se sentía caluroso, con bochornos y le dije que se vaya a bañar y se acueste otra vez, pero decía que le dolía su barriga y la espalda”, añade la mujer.

Al notar que cada vez iba empeorando, decidieron llevar a Perfecto May al hospital O’Horán, donde un médico les dijo que estaba grave y les preguntó si alguien más había consumido esa bebida. Ermilia respondió que su hijo José, y el doctor le pidió que también vaya al hospital, pues seguramente se iba a poner grave.

“Al principio él no quería ir, decía que se sentía bien, pero en que le contamos que mi papá estaba mal fue que decidió ir. ‘Busca mi ropa y vamos, no me quiero morir’ me dijo”, cuenta Yeseña.

Al llegar al hospital el muchacho comenzó a tener dolores y su vista se comenzó a nublar, de manera que también fue internado.

Para la tarde del lunes, ambos ya habían muerto.

Denuncia

Ermila y Yeseña acudieron ayer a la Fiscalía General del Estado para reclamar los cuerpos y se enteraron que más personas murieron, tres hombres y una mujer, y dijeron conocer a los otros muertos, pues eran sus vecinos.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre algún detenido por estas nuevas muertes ocasionadas por alcohol adulterado.

En total este problema ha cobrado la vida de 13 personas en Yucatán, siete en Acanceh y seis en Mérida.— Gabriel Chan Uicab

De un vistazo

Crece la lista

Ya son 13 muertos por beber alcohol adulterado en Yucatán en dos fines de semana.

Siete en Acanceh

El domingo 10 se dio a conocer que fallecieron seis personas por el mismo motivo, a las que luego se sumó otra que había estado hospitalizada, todos vecinos de Acanceh (de la cabecera y de la comisaría de Petectunich).

Pierden la vista

De los que no murieron y fueron hospitalizados, al menos dos perdieron la vista.

La “ley seca”

El gobierno estatal aplica la “ley seca” desde el 10 de abril y hasta el domingo 31 próximo.