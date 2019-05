Trágica jornada náutica

Hallan a un buzo muerto y mujer sufre un infarto

PROGRESO.— El segundo domingo resultó trágico en la actividad turística y náutica, pues pantoqueo la lancha de recreo “Fina” con tres tripulantes a bordo y encontraron a un buzo muerto.

El naufragio de la “Fina” ocurrió ayer a las 9 de la mañana, cuando la lancha de 25 pies de eslora zarpó de la marina Minsa a las 7 horas y los vientos fuertes del sur la hicieron naufragar con sus tres tripulantes a bordo, quienes cayeron al mar al voltearse la lancha.

Los tres aficionados a la pesca lograron reportar el naufragio e indicaron que salieron de la Marina Minsa en el puerto de abrigo de Yucalpetén y en el momento del naufragio estaban a ocho millas al noroeste de la terminal remota.

Los tres náufragos fueron rescatados. Los informes son que una lancha de los bomberos realizó el rescate y trasladó a los tres meridianos a Yucalpetén.

La lancha “Fina”, en el que salieron a pescar, quedó hundida al norte de Progreso.

A las 1:30 de la tarde se reportó que una lancha tipo Eduardoño encontró a una persona que estaba flotando en alta mar frente a las costas progreseñas y resultó ser un buzo que estaba muerto.

Los tripulantes de la lancha rescataron el cuerpo y lo llevaron a la marina Chavetas, a donde llegaron agentes de la Policía Estatal y Municipal, y Semefo.

Trascendió que el fallecido es el funcionario público Eric H. G, de 37 años de edad, y que el cuerpo fue trasladado a Mérida.

Muere en el trayecto

El luto visitó a la familia de una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida a causa de un infarto por un fallo en su marcapasos, anteanoche en Chuburná Puerto.

De acuerdo con los datos recabados, el lamentable hecho ocurrió cuando la mujer y sus familiares estaban en una misa y de un momento a otro la señora comenzó a sentirse mal a causa de un infarto.

Al darse cuenta de lo ocurrido, sus familiares la abordaron de inmediato a su auto particular para trasladarla de emergencia al Centro de Salud de Progreso, el cual era el sitio médico más cercano, pues según se supo, el edificio de salud en Chuburná no cuenta con servicio médico. A pesar de los esfuerzos de los familiares por auxiliar a la señora, ésta no resistió y durante el trayecto, en la carretera que conecta a Chuburná con Chelem, justo antes de entrar al segundo poblado, la mujer falleció.

Al lugar llegaron policías y paramédicos, pero ya nada se pudo hacer.

Certificó el deceso el médico de la familia.— Gabino Tzec Valle/ Dorisela Pech