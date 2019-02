Tramitan precartilla militar

El servicio se dará hasta septiembre a los interesados

TIZIMÍN.— A partir de hoy comienza el trámite de la precartilla del Servicio Militar Nacional.

Hugo Barrera Mora, director del departamento de Catastro, informó que el servicio se brindará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para la clase 2001 y remisos.

Indicó que se abrirá un horario los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde para los jóvenes que viven en comisarías o municipios aledaños, pues es comprensible que algunos estudian y no pueden acudir a realizar el trámite entre semana.

Agregó que el servicio se brindará hasta el 15 de septiembre en la junta de reclutamiento que estará en un área dentro del Catastro.

Los requisitos son: cuatro fotografías tamaño credencial de frente en blanco y negro y con fondo blanco.

Los interesados deben tener camisa blanca, sin barba, cabello corto sin vereda, no portar aretes u otros objetos que estén en el rostro como perforaciones, no tener gorro o sombrero, la foto tiene que ser en material mate, no se aceptarán en tamaño infantil o instantáneas.

También es importante presentar la copia del certificado del último grado de estudios o constancia del grado que esté cursando.

Además deberá llevar copia de la credencial de elector con domicilio, original y copia del acta de nacimiento actualizada de 2019.

Copia de comprobante de domicilio, ya sea recibo de luz, agua, predial que esté a nombre del interesado o del padre, madre o tutor y por último la copia de la CURP.

Barrera Mora señaló que es importante que se entreguen los requisitos tal y como se les solicitan.

Agregó que en un mes se emite el resultado y será hasta en enero de 2020 cuando lleguen los militares a emitir la cartilla.— W.A.U.C.