Tranquilo el inicio de 2021 en Valladolid

En Valladolid se queman menos viejos explosivos

VALLADOLID.— De nueva cuenta la ciudadanía respetó las restricciones de movilidad impuesta por las autoridades estatales y municipales, con lo que el año concluyó de manera tranquila: las familias se reunieron respetando las medidas de seguridad, al igual que el tránsito, que durante las primeras horas del 2021 se vio calmado.

La celebración de fin de año, al igual que la Nochebuena fueron festividades que se tuvieron que adaptar a las restricciones que trajo esta nueva normalidad. En algunos casos la motivación para celebrar fue escasa, debido a que 2020 representó un año de pérdidas, tanto materiales como humanas.

Las familias que antes acostumbraban reunirse con amigos y demás seres cercanos, se limitaron a recibir el año de una forma más íntima. No obstante, las compras de última hora para la cena de fin de año no pudieron faltar los días miércoles y jueves, fechas en las cuales el centro comercial de la ciudad se vio atiborrado, específicamente en las calles 41, 39 y 44; para estos días la sana distancia parecía que no existía.

La movilidad en la ciudad comenzó a detenerse después de las 12 de la noche, debido a que muchos prefirieron respetar el toque de queda y retirarse de los lugares donde habían recibido al Año Nuevo.

Luego de esa hora, el sonido que predominó en la calle era de juegos pirotécnicos que anunciaban la llegada del 2021. Pese a que había el sonido de la pirotecnia, no se comparó con años anteriores, en donde, los muñecos de año viejo abundaban por la ciudad, lo que hacía que el sonido de las explosiones sea aún mayor. Otro aspecto que hizo ver la ausencia de esta “tradición” fue que no hubo nubes de humo por las calles de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron que la noche estuvo “bien tranquila”, debido a que la mayoría de “la gente sí respetó la restricción de movilidad vehicular”.

Los elementos afirmaron que fue una noche tan tranquila, que no hubo nada de relevancia durante las primeras horas del 2021.— Marco Isaí Aguilar Álvarez