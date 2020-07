Transparencia, en entredicho

No le aceptan 6 solicitudes en la Umaip Hunucmá

HUNUCMÁ.— Wílliam Uicab Tzab, vecino de esta ciudad, se queja de que ayer viernes a las 12:30 del día acudió a la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (Umaip) a entregar seis solicitudes, pero la titular, Karen Cabañas, ya no estaba.

Narra que primero llevó las peticiones de información pública a la Oficialía del Ayuntamiento, pero le dijeron que ahí no las reciben.

“Llamé al Inaip de Yucatán y me dijeron que ya estaba la titular de la Umaip trabajando, desde hace poco más de un mes, y que antes de la 1 p.m. debía de ir.

“Fui a las 12:30 p.m., pero ya no estaba la titular Karen Cabañas.

“La oficina no estaba cerrada, ahí funcionan la Umaip y otra dependencia, pero la secretaria no me quiso recibir los escritos, me dijo que ella estaba en la oficina del Jurídico.

“En el Inaip de Yucatán me tienen dicho que cualquiera puede recibir una solicitud de información pública, siempre y cuando sean oficinas municipales.

“Esa es la supuesta oficina de transparencia de Hunucmá”, expresa.

A la pregunta de qué información solicita, Uicab Tzab contesta lo siguiente:

—Copias certificadas de la nómina de todos los empleados del Ayuntamiento de Hunucmá correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2020.

—Copias certificadas de facturas de pago por reparación de carátulas y mantenimiento de maquinaria del reloj municipal.

—Copias certificadas de facturas de pago de gasolina de todos los vehículos del Ayuntamiento de Hunucmá.

—Copias certificadas de facturas de pago por semáforos nuevos que se instalaron en las calles 30 con 31 y 31 con 28 del centro de Hunucmá.

—Copias certificadas de la documentación que se entregó para otorgar licencia de funcionamiento para venta de cervezas al tendejón “La reina”, ubicado en calle 32 con 19 de la colonia San Martín en esta ciudad.

“Llamé dos veces a Inaip y dije que la titular se quitó antes de la 1 p.m.”, indicó Uicab Tzab.— Flor Estrella Santana DiariodeYucatan