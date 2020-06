Transporte paralizado por brote de Covid-19 en Tizimín

Temen que no les permitan entrar otra vez a Tizimín

TIZIMÍN.— Por la pandemia del coronavirus sigue bloqueado el acceso a los camiones de pasaje que tienen rutas hacia el vecino estado de Quintana Roo.

Los propios transportistas señalan que llevan dos meses sin poder cruzar hacia el estado vecino, pues corren el riesgo de que ya no les permitan el acceso de nueva cuenta a Tizimín.

Incluso la gente ha estado preguntando a través de las redes sociales y acudiendo a las terminales para saber si hay alguna fecha para reanudar el servicio.

Jorge Pinto Méndez, gerente de una terminal transportista, dice que solo cinco rutas tienen en funcionamiento, que son dos a la ciudad de Mérida de segunda clase, uno que va al puerto de El Cuyo, otro a Dzonot Aké y una a Cenotillo que apenas la semana pasada se abrió.

Precisa que solo un 5 por ciento del personal y de los servicios están en funcionamiento desde hace más de dos meses y hay desesperación de las personas que cada vez más preguntan cuándo se reactivarán las rutas.

Pinto dice que se esperaba que desde ayer lunes se reabriera el acceso a Quintana Roo, pero se pospuso al surgir más casos de Covid-19 en los últimos días en Tizimín.

“Esto no es cosa de nosotros, es de las autoridades que no nos han dado la autorización, cada vez se pone más difícil porque podemos salir ya que Quintana Roo está abierto, pero las unidades ya no podrán reingresar a Tizimín”.

Según dijo, tienen la esperanza que el 1 de julio se retiren los filtros y haya libre tránsito pero no hay nada seguro.

Hay gente que requiere ir a Quintana Roo, refirió, porque ya se está reactivando la economía y lo único que les dicen es que tienen que esperar.

El ejecutivo indicó que ya les hablaron de Chiquilá, Quintana Roo, para decirles que ya pueden entrar los camiones porque también ellos tenían cerrado, pero no se puede hacer nada hasta ahora.— WENDY UCÁN CHAN